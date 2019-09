MS basketbal 2019 | Bývalý reprezentant Nečas: Bohačík a Hruban jsou žhavé zboží pro Euroligu | iSport.cz

„Byť měli naši basketbalisté o den méně času na odpočinek než Poláci, výhra mě vlastně nepřekvapila. Celé mistrovství hrají kluci v takové extázi, vždy dokážou najít zbytky sil. Stejně jako my, i oni dobře vědí, že můžou uhrát nejlepší umístění v historii českého i československého basketbalu. V roce 1970 bylo na šampionátu jen 12 týmů, kdežto teď jich je 32. O to je takové tažení cennější.

A že skončíme v celkovém hodnocení před Spojenými státy? To mi přijde úplná science fiction. Tomu nikdo nevěřil a je to tady. Takovou radost nám reprezentanti udělali.

Zápas s Poláky podle mě rozhodlo, že jsme se po pomalejším začátku, kdy bylo znát, že středeční čtvrtfinále s Austrálií máme v nohách, dostali do tempa. Tam nás stejně jako celý turnaj strašně podržel Saty. Znovu to byl výborný kolektivní výkon v čele s ním a Bočim (Jaromírem Bohačíkem). Jarda celý šampionát dokazuje, že to je hráč pro Euroligu a já doufám, že i když před mistrovstvím podepsal smlouvu v Nymburce, tak se o něj nějaký velký evropský tým popere. On i Vojta Hruban budou žhavé zboží, aby šli do vyšších pater. Oni se i na hřišti skvěle doplňují. Když dá jeden trojku, druhý ji dá taky. Když jeden nedá, druhý taky ne…

Kapitola sama o sobě je Saty, zápas co zápas dokazuje, že je jedním z nejlepších rozehrávačů celého turnaje. Neuvěřitelné, ale plně zasloužené. Je z něj vidět, jak kolektivní hráč je, že má rád energii týmu a rád ji dodává. Skoro každý zápas teď útočí na triple double, což se na šampionátu ještě nikomu nepodařilo. A já bych mu přál, aby se mu to v sobotu proti Srbům, kteří pro mě byli jasným kandidátem na titul, povedlo.

Zápas se Srby bude bonbónek na konec. Začínali jsme s Amerikou, skončíme s nimi. To je dobře, protože porovnávat se na mistrovství chceme s těmi nejlepšími. V sobotu to bude hezká výzva pro Bočiho. On by se mi líbil ve Fenerbahce Istanbul, kde by mohl nahradit Marka Guduriče, který odchází do NBA. On je taky levák, na rozdíl od Guduriče Boči výborně brání. Třeba by Honza Veselý mohl hodit slovo se Željkem (Obradovičem – koučem Fenerbahce), aby si ho tam vzali, protože s výkony, které teď předvádí, mu je česká liga i Champions League malá.

Ani zápasu se Srbskem se nebojím. Hráli jsme v Číně už s řadou gigantů a vždycky to kluci zvládli skvostně. A myslím si, že i s vidinou toho, že po tomhle zápase už pojedou domů a dlouhá asijská šňůra jim skončí, se dokážou vyšroubovat k dalšímu skvělému výkonu."