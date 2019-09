MS basketbal 2019 | Satoranský: Úžasný šampionát. Neskutečné, kam jsme se dostali | iSport.cz

Jak tedy hodnotíte skončený turnaj a konečné šesté místo?

"Myslím, že je těžké to hodnotit, takhle těsně po konci zápasu a turnaje, ale za sebe můžu říct, že to byl úžasný šampionát, a to, že se nám podařilo propracovat se až do tohoto zápasu a fáze turnaje, je až neskutečné. Ano, každý chce končit turnaj vítězstvím a v první půli jsme proti Srbům ukázali, proč jsme se dostali až sem... Oni ale ve druhé půli, proč jsou tak skvělý tým. Bogdan Bogdanovič třeba ukázal, proč je nejlepším hráčem na turnaji."

Na druhou stranu podle hlasování fanoušků jste ve hře o MVP turnaje i vy?

"Jo, manželka mi to říkala, ale já takovým věcem nedávám moc velkou pozornost. To ani nemá cenu. Je to hezké, že to fanoušci sledují a je tam nějaká podpora z Česka, ale zase si myslím, že Bogdanovič měl lepší turnaj než já. Proti nám to znovu ukázal a myslím, že byl po celý turnaj ten, kdo ty Srby držel i v zápasech, kdy se jim nedařilo."

I na vás však bylo znát, že máte proti Srbům o co hrát.

"Ano, vždyť páté místo by bylo nejlepší v historii. Chtěli jsme do toho jít a proti Srbům ukázat, proč jsme na tomto turnaji byli úspěšní. Nicméně myslím, že jsme ve třetí čtvrtině špatně četli jejich hru a už tam nebyly ty nohy, jaké byly předtím. Myslím, že by se tím ale ten celkový pocit po tomto turnaji neměl kazit."

Co jste tedy říkal na rozpoutání basketbalové mánie v Česku?

"Byli jsme z toho pozitivně překvapení a užívali si to. Chtěli jsme si to i užít co nejdéle a to si myslím, že se nám povedlo. Jsme tu prakticky do konce turnaje, ale také se i těšíme domů za rodinami, protože s tím turnajem v Koreji jsme celkem už snad měsíc pryč a za týden by tu už snad byla nějaká ponorka. Tenhle turnaj si však budeme pamatovat do konce našich životů a budeme se k němu hrozně rádi vracet."

Bude i nějaká oslava v letadle?

"To nevím, budu se snažit spíše odpočívat. Mám teď doma spoustu povinností před odletem do Chicaga, ale budu určitě natěšený, až uvidím rodinu."

Kdy nakonec letíte do Chicaga před další sezonou v NBA?

"To si nechám pro sebe." (směje se)

Koho pak favorizujete mezi Španělskem a Argentinou na vítěze MS?

"Myslím, že to bude 50:50. Nejsem schopen říct, kdo bude favorit. Španělé mají kromě Scoly více zkušeností, ale zase se mi líbí, jak Argentinci hrají. Jsou mi sympatičtí, jak brání, a jak do toho dávají neuvěřitelnou energii. Bude to 50:50."