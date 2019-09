Tomáš Satoranský: Nejlepší hráč MS v basketbalu? Čech vede, má statisíce hlasů | iSport.cz

V hlasování na stránkách FIBA byl v pondělí ráno český rozehrávač na prvním místě s drobným náskokem na srbské křídlo Bogdana Bogdanoviče. Hlasovalo pro něj 40 procent fanoušků, tedy přibližně 145 tisíc milovníků basketbalu. Čtyři nejlepší týmy šampionátu sice mají ve 12členném výběru po dvou hráčích, jenže hvězdy Austrálie či Španělska zaostávají a v čele zuří česko-srbský souboj. Stejně jako v sobotním boji o páté místo.

Hlasovalo už 365 tisíc fanoušků z celého světa – přidejte se i vy ZDE>>>!

Satoranský na mistrovství světa táhl český tým, který pobláznil republiku a nečekaně se dostal až do čtvrtfinále, kde po boji padl s Austrálií. Následně porazil Polsko a v boji o páté místo podlehl srbským obhájcům stříbra. Pražský rodák je v přípravě pozic pro skórování nejlepší na celém turnaji – zaznamenal 68 asistencí! Mezi Čechy je i nejlepším střelcem a samozřejmě nejvytíženějším hráčem, který na palubovce stráví v průměru v každém zápase přes 33 minut.

„Je neuvěřitelné sledovat, co se v Česku děje, že lidi nechodí do práce, aby se na nás mohli dívat, v životě by mě nenapadlo, že se to stane. Je to skvělé, ta podpora je cítit, byla to jedna z věcí, proč jsme si dneska nemohli dovolit zápas vypustit, jsme podporovaní spoustou lidí a je to hrozně krásné,“ vnímá Tomáš Satoranský atmosféru v Česku.

Především díky němu skončil národní tým na mistrovství světa lépe než Spojené státy, kde se basketbalem živí. Jediný Čech v NBA se nově stal nejlépe placeným českým sportovcem, když přestoupil z Washingtonu do Chicaga.

Anketa mezi fanoušky probíhá odděleně od ceny pro nejužitečnějšího hráče mistrovství, tím byl v neděli vyhlášen mistr světa Ricky Rubio. V All-Stars týmu je také jeho spoluhráč Marc Gasol, Argentinec Luis Scola, Francouz Evan Fournier a právě Bogdan Bogdanovič.