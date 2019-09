MS basketbal 2019 | Domů, byť třeba na skok. Hrdinové z MS se vrací do Česka, co mají v plánu? | iSport.cz

„No, máme tu cestu nějak rozdělenou, protože se nám nepodařilo zajistit letadlo pro všechny. Nicméně máme ještě v neděli domluvenou společnou večeři a sám si také myslím, že si tento turnaj něco podobného zaslouží,“ přiznal Tomáš Satoranský.

Co se jeho týče, čeká ho však i v dalších dnech náročný program. Včetně již pomalu zařizování věcí spojených s návratem do NBA, kde bude hrát nově za Chicago Bulls. Sezona v zámoří sice začíná až 22. října, nicméně první přípravný duel Bulls je v plánu již 7. října.

„Kdy tedy do Chicaga odlétám? To si nechám pro sebe,“ usmál se jen v sobotu tajuplně český rozehrávač, nicméně v kontaktu s trenérem Jimem Boylenem byl už během MS. „Psali jsme si jenom jednou, po Americe, popřál mi hodně štěstí. Chicago Bulls to ale sledují a hodně často mě zmiňovali na svých sociálních sítích. Od fanoušků mám hodně pozitivních zpráv a podpory, což je skvělé cítit takhle před sezonou,“ netajil Satoranský.

5 klíčových statistik MS basketbalistů: Češi nejlepší v trojkách, Satoranský zářil

A jeho nabitý program s minimálním časem na odpočinek jakoby byl symbolikou i pro všechny ostatní reprezentační spoluhráče.

Opory z Nymburka či jiných domácích soutěží se totiž budou muset brzy hlásit ve svých klubech na přípravách před startem domácí Kooperativa NBL a ti ze zahraničních týmů, jako Blake Schilb nebo Patrik Auda, se v Česku též zdrží jen na pár dní před návratem ke svým zaměstnavatelům.

„Co se ale mě týče, nejvíc se těším na české jídlo. To čínské mi už trochu leze krkem,“ žertoval proto v sobotu Martin Peterka a i Satoranský se připojil: „Jo, mám to trochu podobně. Já sice asijské jídlo miluji, ale už je to měsíc a všeho moc je přeci jen časem špatně. Těším se proto do Česka, kde je výběr větší.“

A co se týče případných oslav v letadle? I to bude záležitostí aktuálního rozpoložení. „Sám nevím. Budu se spíše snažit odpočívat, protože mám doma spoustu povinností před odletem do Chicaga a budu natěšený, až uvidím rodinu,“ dodal Satoranský, na kterého vedle manželky Anny čeká i několikaměsíční dcera Sofia.