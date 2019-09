MS basketbal 2019 | Hodnocení basketbalistů za MS: Tři superhvězdy, dříči i budoucnost | iSport.cz

Superhvězdy

Tomáš SATORANSKÝ (27 let/rozehrávač)

Průměrný počet minut: 33,2

Bodů: 15,5

Doskoků: 5,6

Asistencí: 8,5

Jedním slovem: šéf. Skutečný X-faktor a strůjce českého zázraku. Mimo hřiště strhl všechny svou cílevědomostí, na place šel zase v každou chvíli příkladem a ani na minutu nepolevil. Hrnul body, doskoky, asistence. V hlasování fanoušků je ve hře o MVP turnaje.

Jaromír BOHAČÍK (27 let/křídlo)

Průměrný počet minut: 30,3

Bodů: 15,3

Doskoků: 4,0

Asistencí: 2,4

„Kdo by to byl řekl, že si Jarda Bohačík z Markvartovic zahraje na MS proti USA,“ pronesl před turnajem. A kdo by řekl, že rodák z moravského městečka bude kulometem Čechů. Byl to on, kdo udržel 25 body Řeky na uzdě. V 6 z 8 zápasů měl dvojciferný počet bodů.

Vojtěch HRUBAN (30 let/křídlo)

Průměrný počet minut: 28,4

Bodů: 11,4

Doskoků: 4,5

Asistencí: 2,0

Když nepálil Bohačík, vzal si míč zase on. A i jeho bodové příděly drtily často soupeře ve chvíli, kdy se nadechoval k možnému obratu. Jeho 18 bodů zdeptalo ve skupině Turky a dalších 24 přidal i v boji s Polskem o průnik do boje o 5. místo.