Škatulata. V NBA končí přestupové období, kdo sehnal nejzajímavější posilu? | iSport.cz

Trojnásobný šampion NBA Andre Iguodala opouští Memphis, za který od letního příchodu nehrál, a jeho novým působištěm bude Miami. Vedení Heat podepsalo ihned po výměně s šestatřicetiletým basketbalistou smlouvu na dva roky za 30 milionů dolarů. Z Miami do Memphisu se přesunul Justise Winslow.

Olympijský vítěz z Londýna a mistr světa z roku 2010 Iguodala strávil předchozích šest sezon v Golden State Warriors, s kterým získal tři tituly a v roce 2015 byl nejužitečnějším hráčem finálové série. Loni v létě ho ale klub v rámci úsporných opatření vyměnil do Memphisu. K týmu Grizzlies se nikdy nepřipojil. Se svolením klubu trénoval individuálně a čekal na výměnu do týmu, který se mu bude zamlouvat.

Hráčům Memphisu se tato situace moc nelíbila. "Nemůžu se dočkat, až se ho povede vyměnit a budeme si proti němu moct zahrát, abychom mu ukázali, o čem to v Memphisu je," nechal se slyšet Dillon Brooks. Grizzlies jsou osmí v Západní konferenci a drží poslední postupové místo do play off.

Miami, které je čtvrté ve Východní konferenci, bude pro Iguodalu pátým klubem v NBA. V minulosti byl také ve Philadelphii a Denveru.

Atlanta v NBA získala houstonské pivoty Capelu a Neného

Basketbalisté Atlanty se v NBA posílili o dva pivoty. Z Houstonu získali dvoumetrové podkošové hráče Neného a Clinta Capelu, který s průměrem bezmála 14 doskoků na zápas patří v lize mezi nejlepší. Jejich příchod byl součástí rozsáhlé středeční transakce mezi čtyřmi kluby, do které se zapojily ještě Denver a Minnesota a v níž změnilo dres dohromady 12 hráčů.

Za Houston budou nově hrát Robert Covington a Jordan Bell. Vyhlášený obranář Covington se tak vrací do mužstva, v němž před sedmi lety do elitní ligy vstoupil, tehdy si však za Rockets zahrál jen v sedmi zápasech. "Je to docela drastická změna, ale na to musí být člověk připravený," prohlásil Covington po příletu do Houstonu.

Do Minnesoty zamířili španělský mistr světa Juancho Hernangómez, Malik Beasley, Jarred Vanderbilt a Evan Turner. Čtyři hráče získal také Denver, novými tvářemi v jeho kádru se stali Gerald Green, Keita Bates-Diop, Shabazz Napier a Noah Vonleh.