Hvězdy v první linii. Byl jako mé dvojče, vzpomíná šampion NBA na Floyda | iSport.cz

Kluby NBA poslaly do světa pobouřená prohlášení, jejichž prostřednictvím volají po společenské změně a boji proti rasismu. Vlnu masových protestů napříč USA vyvolala smrt Afroameričana George Floyda, který před týdnem zemřel poté, co mu při zatýkání klečel bělošský policista Derek Chauvin několik minut na krku. Chauvin byl zatčen a obviněn z vraždy, hrozí mu až 25 let vězení.

Stalo se v Minneapolisu, domově basketbalového týmu Minnesota Timberwolves, jehož někteří hráči vyšli do ulic. Protestů se zúčastnili Josh Okogie či největší hvězda Karl-Anthony Towns. Jak se ukázalo, usmrcený Floyd byl blízkým přítelem šampiona NBA Stephena Jacksona, s nímž vyrůstal v Houstonu. „Byl jako mé dvojče," vyprávěl dvaačtyřicetiletý Jackson, který přispěchal do Minneapolisu, aby veřejně vystoupil a hájil pověst svého přítele. „Protože první, o co se policie pokusí, je pošpinit vás, aby ospravedlnila svůj čin. Jak ale může být vražda ospravedlnitelná?" hřímal v pátek Jackson před minneapoliskou radnicí.

Do protestů proti policejnímu násilí se aktivně zapojili Jalen Brown, ceněný forvard Boston Celtics. Třiadvacetiletý borec absolvoval patnáctihodinovou cestu autem z Bostonu do rodné Georgie, aby se postavil do čela demonstrace v Atlantě a s megafonem v ruce pochodoval v první linii.

„Jsem černoch a člen téhle komunity. Vyrůstal jsem na téhle půdě. Tohle je mírový protest, jen pochodujeme a snažíme se upozornit na rasismus a nespravedlnost," prohlásil Brown, jehož doprovázel rozehrávač Indiany Pacers a atlantský rodák Malcom Brogdon. „Moji bratři a sestry na ulicích zažívají denně diskriminaci. Stále stejné nesmysly. Je to chyba systému. Můj dědeček pochodoval v šedesátých letech vedle Dr. Kinga a byl by na nás hrdý," líčil Brogdon, jenž dalším protestujícím zdůrazňoval, aby se vyhnuli násilí a rabování. Do ulic vyšli i rozehrávač New York Knicks Dennis Smith Jr. či opora Philadelphie 76ers Tobias Harris.

Podporu demonstrujícím vyjádřil v neděli i Michael Jordan. „Jsem hluboce zarmoucený, skutečně ztrápený a prostě naštvaný. Vidím a cítím všeobecnou bolest, vztek a frustraci. Stojím za těmi, kteří odsuzují hluboce zakořeněný rasismus a násilí vůči barevným lidem v naší zemi. Máme toho už dost," uvedla sedmapadesátiletá legenda.

Do dění při jedné z demonstrací musel zasáhnout i J. R. Smith, šampion NBA z roku 2016 v dresu Clevelandu. Když uviděl, jak mu kdosi ničí jeho nákladní auto, začal pachatele stíhat a samozřejmě ho dostihl. „Nakopal jsem mu zadek," popsal svůj zákrok proti mladému bělochovi a okamžitě se hájil, že s barvou pleti neměl jeho čin nic společného. „Nemám problém s nikým, kdo ho nemá se mnou. Největší problém je tenhle systém," pravil Smith.

Protesty podpořila i řada dalších osobností z hudebního, filmového a sportovního světa, například Beyoncé, Oprah Winfreyová, Lady Gaga či šestinásobný mistr světa formule 1 Lewis Hamilton.