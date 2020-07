Dohrávka NBA: Kdo se účastní restartu a co vysílá televize? | iSport.cz

V pátek brzy ráno evropského času se opět rozběhne basketbalová NBA, jejíž sezonu 11. března přerušila pandemie koronaviru. V Orlandu, kde se bude ročník dohrávat v uzavřené "bublině", bude ve hře už jen 22 z 30 týmů a čeká je zkrácená dohrávka základní části a play off. Šampion bude znám nejpozději 12. října. U dohrávky nebude jediný Čech v soutěži Tomáš Satoranský. Jeho Chicago zůstalo mezi osmičkou týmů, které před pokračováním sezony byly bez šance na play off.

Z mnoha diskutovaných scénářů pro zbytek sezony se vedení soutěže rozhodlo pro variantu turnaje v jediné lokalitě, kterou je sportovní komplex v zábavním parku Walta Disneyho v Orlandu na Floridě. Tam sice podobně jako v celých Spojených státech s virem hodně bojovali, ale NBA nastolila přísná pravidla, jak co nejvíce zamezit nákaze hráčů.

Ti musejí žít v uzavřeném prostředí, ze kterého když z nejrůznějších důvodů vystoupí, musí do karantény. Týmu pak budou chybět, dokud se neprokáže, že se nenakazili. Všichni jsou také pravidelně testováni. V těchto podmínkách se týmy už od 9. července připravují.

Návrat na palubovky byl pro hráče dobrovolný. Někteří proto vzhledem k obavám o zdraví či z rodinných důvodů využili možnost zbytek sezony vynechat a kluby pak měly možnost je na soupiskách nahradit.

To se týkalo třeba jednoho z hlavních favoritů na titul Los Angeles Lakers, kteří takto přišli o Averyho Bradleyho či zraněného rozehrávače Rajona Ronda. Místo nich budou dres Lakers oblékat veteráni Dion Waiters a J.R. Smith. Washington bude postrádat svého nejlepšího hráče Bradleyho Beala a více změn na soupisce udělal Brooklyn.

Jinak rozložení sil zůstalo podobné jako před pauzou, kdy tabulkám kralovalo Milwaukee před Lakers, obhájcem titulu Torontem a dalším losangeleským týmem Clippers. Právě tato čtveřice je považována za hlavní adepty na celkový titul.

Do 14. srpna se bude dohrávat základní část, ve které se bojuje ještě o dvě postupová místa pro play off v každé konferenci. Zatímco na Východě už je téměř rozhodnuto a jen velké vzedmutí Washingtonu by mohlo zamíchat kartami, na vyrovnanějším Západě se čeká ještě drama. Memphis sice drží poslední postupovou příčku s náskokem tří výher, ale dalších pět celků může Grizzlies o vyřazovací boje připravit. Zejména San Antonio, které chce být prvním týmem v historii NBA s 23 postupy do play off v řadě.

"Víme, že nás čeká ještě těžká práce. Všichni chtějí do play off a budou to vyhrocené zápasy," řekl trenér Grizzlies Taylor Jenkins.

Poté začne play off, které se opět bude hrát na čtyři vítězná utkání. Oproti minulým ročníkům ale bude rozdíl v tom, že všechny týmy čeká vystoupení na neutrální půdě a bez fanoušků. Celky s nejlepším umístěním, tak nebudou mít výhodu domácího prostředí.

Finále odstartuje 30. září a nejpozději 12. října bude znám šampion. "Asi nikdo v poslední době nežil tak, jak si plánoval. Všechny to ovlivnilo. Ale teď jsme všichni šťastní, že se zase začne hrát a že se bude rozhodovat o mistrovi. A my samozřejmě titul chceme. O tom celá ta dřina je. Když jsme tu, tak to chceme zakončit titulem," prohlásil Kawhi Leonard z Los Angeles Clippers, který loni slavil titul s Torontem.

Jízdní řád restartu NBA

- 30.7. se začnou hrát zápasy dohrávky základní části, startuje se zápasy LA Clippers-LA Lakers a Utah-New Orleans

- každý z 22 pozvaných týmů čeká osm utkání, po jejich skončení bude známo minimálně čtrnáct postupujících do play off, sedm z každé konference

- o poslední postupové místo v konferenci se utkají osmý a devátý tým po základní části, pokud je po konci soutěže budou dělit méně než čtyři výhry (v opačném případě postupuje rovnou osmý), osmému týmu stačí vyhrát na postup v sérii jeden vzájemný zápas, devátý potřebuje dvě výhry ze dvou zápasů, aby se kvalifikoval

- první kolo play off začne 17. srpna, semifinále konferencí 31. srpna, finále konferencí 15. září a velké finále 30. září

KTERÉ TÝMY SE ÚČASTNÍ

Východní konference 1. Milwaukee Bucks 53 12 2. Toronto Raptors 46 18 3. Boston Celtics 43 21 4. Miami Heat 41 24 5. Indiana Pacers 39 26 Philadelphia 76ers 39 26 7. Brooklyn Nets 30 34 8. Orlando Magic 30 35 ------------------------------------------ 9 Washington Wizards 24 40

Západní konference 1. LA Lakers 49 14 2. LA Clippers 44 20 44 20 3. Denver Nuggets 43 22 4. Utah Jazz 41 23 5. Oklahoma City Thunder 40 24 Houston Rockets 40 24 7. Dallas Mavericks 40 27 8. Memphis Grizzlies 32 33 ------------------------------------------ 9. Portland Trail Blazers 29 37 10. New Orleans Pelicans 28 36 Sacramento Kings 28 36 12. San Antonio Spurs 27 36 13. Phoenix Suns 26 39

NBA v televizi v prime timu

Fakt, že se centrum basketbalového světa přesunulo na Floridu, má výhodu pro české fanoušky. Extrémně příznivé časy zápasů! A stanice Nova Sport bude z této výhody těžit, jak se dá. V příštích dvou týdnech nabídne dávku patnácti utkání. Která to jsou?

pátek 31. 7.

00.35 New Orleans-Utah

20.35 Brooklyn-Orlando

sobota 1. 8.

19.05 Denver-Miami

neděle 2. 8.

00.05 LA Clippers-New Orleans

21.35 Boston-Portland

pondělí 3. 8.

19.35 Miami-Toronto

úterý 4. 8.

19.35 Milwaukee-Brooklyn

čtvrtek 6. 8.

00.35 LA Lakers-Oklahoma

pátek 7. 8.

3.05 Houston-LA Lakers

19.05 San Antonio-Utah

sobota 8. 8.

19.05 Portland-LA Clippers

neděle 9. 8.

20.05 Toronto-Memphis

pondělí 10. 8.

21.05 Utah-Dallas

úterý 11. 8.

20.05 San Antonio-Houston

středa 12. 8.

22.05 Houston-Indiana