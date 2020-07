Neprůstřelná vesta, žádost o zatčení vrahů. Hráči NBA: Tak nás nesledujte | iSport.cz

Za tónů americké hymny poklekli a zaklesli se pažemi do sebe. Hráči, trenéři i rozhodčí. Vyběhli na palubovku, na zádech místo jmenovek hesla jako mír či rovnost. Poté už se basketbalisté chopili oranžového míče a po 142 dnech pauzy se znovu rozběhla NBA. Velkými dramaty, v obou zápasech mohla výsledek otočit střela v poslední vteřině. A LeBron James poprvé v uniformě Lakers trefil vítězný koš.

Místo ohňostrojů a okázalých představovaček se v bublině floridského Disney Worldu konalo mnohem komornější představení. Fanoušci ale tak docela nechyběli. Ti vybraní seděli doma před kamerou a to, jak prožívají zápasy, bylo přenášeno na obří obrazovky vztyčené u palubovky. Diváci si ve virtuální realitě dokonce mohli navzájem plácat dlaněmi či vytáhnout transparenty.

Do ruchových mikrofonů šel pak předpřipravený aplaus po povedených akcích, k slyšení byla ale i konverzace borců na palubovce. „Faul,“ čertil se LeBron James po nájezdu do koše. „Hrál jsem jen míč,“ oponoval jeho stín Kawhi Leonard.

Právě bitva losangeleských gigantů a velkých favoritů na titul byla jasným magnetem otvíracího dne. A nezklamala. Lakers urvali vítězství nad Clippers 103:101, s 34 body je táhl dlouhán Anthony Davis. James se prakticky celým zápasem protrápil, rozhodl ale koncovku: 12,8 vteřiny před koncem si doskočil vlastní neúspěšnou střelu a zblízka doručil míč do obroučky. Při poslední akci soupeřů se pak zaskvěl výbornou obranou na největší hvězdy soupeře Leonarda i Paula George.

Jestli měl někdo obavu o intenzitu i atmosféru utkání, dostal pádnou odpověď. Hráči se vrhali po míčích, dřeli. I za oponou, která je odděluje od zbytku světa, jeli na plný plyn. „Nebereme ohledy na to, že žijeme v bublině a nehrajeme před lidmi. Basketbal zůstal pořád basketbalem, každý z nás je ohromně soutěživý a my navázali tam, kde jsme v březnu skončili,“ pravil James, jenž trefil pouze 6 z 19 střel. Ve své druhé sezoně za Lakers dal ale poprvé koš v posledních 15 vteřinách, jímž svůj tým posunul do vedení. Dosud měl podle statistik v takové situaci úspěšnost 0/6.

Razantní politická gesta hráčů i celé NBA některé fanoušky pobouřila, na sociálních sítích jim basketbalisté doporučovali, ať tedy raději jejich sport nesledují.







Druhým vítězným týmem premiéry v bublině se stali Utah Jazz, kteří přetlačili New Orleans Pelicans těsně 106:104.

NBA si dává záležet, aby na pozadí sportu nezanikla ani podpora hnutí Black Lives Matter. Tento nápis se skví ve středu palubovky, o sociální spravedlnosti a potírání policejní brutality v USA pak hráči mluvili i po zápasech. Donovan Mitchell, opora Utahu, přišel na zápas s neprůstřelnou vestou, na níž měl jména některých obětí zabitých policií. „Skvělá výhra, výborný pocit být zase zpět. A skvělé by bylo, kdyby byli zatčeni vrazi Breonny Taylorové,“ připomněl Mitchell po zápase případ zdravotní sestry, kterou policisté zabili osmi ranami při domovní prohlídce.

Kouč LA Clippers Doc Rivers zase své vystoupení před médii uzavřel zmínkou o pokleknutí během hymny. „Klečeli jsme dvě minuty a moje koleno už mě vážně bolelo. A teď si představte, že jeden člověk klečel druhému na krku osmi minut. To je šílené,“ odkázal na policejní vraždu George Floyda.

Razantní politická gesta hráčů i celé ligy některé fanoušky pobouřila, na sociálních sítích jim basketbalisté doporučovali, ať tedy raději jejich sport nesledují. „Basketbal byl vždycky víc než jen míč, obroučka, deset lidí na hřišti a rozhodčí. Jde skrz něj šířit spoustu pozitivní energie a lásky,“ pravil James. „Hodláme nechat nohu na plynu. Čelíme spoustě rasismu, sociální nespravedlnosti a policejní brutality, nejen v našem okolí a nejen černí, ale lidi všech barev. A pokusíme se to společně změnit.“