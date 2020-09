Další velký obrat Miami, Boston se hádal v šatně: To máme být spokojení?

Basketbalisté Miami dokázali v sérii play off NBA s Bostonem otočit i druhé finále Východní konference. Zatímco v prvním zápase zvrátili manko 14 bodů, tentokrát zaostávali až o 17 bodů, ale zvítězili 106:101. Nejlepším střelcem vítězů byl slovinský rozehrávač Goran Dragič s 25 body.

"Cítil jsem se stejně, jako když jsme s reprezentací vyhráli poslední mistrovství Evropy," řekl čtyřiatřicetiletý Dragič. Klíčovým úsekem byla třetí čtvrtina, kterou floridský celek po nezvládnuté první půli (47:60) vyhrál 37:17.

Mladý pivot Heat Bam Adebayo se v této části blýskl pěti smečemi, což bylo více, než hvězdy Celtics Kemba Walker a spol. proměnili pokusů z pole (4). Adebayo si v utkání připsal 21 bodů a 10 doskoků.

"Rádi si to komplikujeme," usmál se Jimmy Butler, jenž k vítězství přispěl 14 body. "Rádi ztrácíme dvouciferný počet bodů a poté se vracíme do zápasů," dodal. Heat přitom měli dosud v play off bilanci 0-21, pokud v poločase prohrávali nejméně o 13 bodů.

Kromě Dragiče a Adebaya se Miami spoléhalo také na Duncana Robinsona, který zaznamenal 18 bodů, když trefil šest střel z perimetru z celkových dvanácti. V dresu Celtics předvedl Walker 23 bodů a sedm doskoků. Boston táhli rovněž Jayson Tatum a Jaylen Brown, oba dali 21 bodů. Brown měl 15 sekund před koncem šanci vyrovnat trojkou, ale míč košem nepropadl. Butler pak na druhé straně proměnil sedm sekund před koncem oba trestné hody a bylo rozhodnuto.

Podle reportérů se bostonský tým po utkání v šatně dostal do hodně vášnivé debaty, která byla slyšet i na chodbě. "Nic to nebylo," řekl Walker. "Jsme frustrovaní. Jak podle vás máme být spokojení, když prohráváme 0:2? Ale v pohodě, jen jsme se bavili o zápase," uvedl Tatum.

"Sesypali jsme se," konstatoval trenér Celtics Brad Stevens. "A soupeř odvedl skvělou práci. Neuspějeme, dokud nepředvedeme stoprocentní výkon na obou stranách." Kouč Heat Eric Spoelstra získal 81. vítězství v play off v kariéře, což je vyrovnaný devátý nejlepší výsledek historie.

Třetí zápas se hraje v noci na neděli.

Play off NBA v Orlandu:

Finále Východní konference - 2. zápas:

Boston - Miami 101:106 (stav série 0:2)