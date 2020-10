Vlastní matka se ho zřekla. Nelitujte mě, říká Butler. A válí ve finále NBA

Byla to chvíle, která vše jen symbolizovala. Ve třetím finále NBA zbývalo něco přes minutu, Miami Heat vedlo o sedm bodů a další útok je mohl zase víc uklidnit. Když v ten moment vzal vše na palubovce do ruky Jimmy Butler. „Dejte mi míč,“ naznačil, pustil se do útoku a po průniku přes obrovitého Markieffa Morrise suverénně zakončil.

„Když chcete uspět, musíte časem prostě odvalit z cesty tým vedený LeBronem Jamesem. Pro nás je to tedy jen další výzva,“ říkal ještě před pár dny chlapík s vizáží rozcuchaného rebela. A teď to vše sám potvrdil. Rozhašené Miami se svými zraněnými hvězdami vedl 40 body, 11 doskoky a 13 asistencemi k výhře 115:104 nad LA Lakers a životním výkonem pomohl snížit stav finále na 1:2.

„Pro tyhle momenty je zrozený,“ chválil ho trenér Eric Spoelstra.

Navíc, co jsou boje o titul proti bojům, které musel prožit v běžném životě?

„Jeho příběh je jeden z těch nejpozoruhodnějších, jaký jsem v basketbale viděl. Tolikrát už mohl padnout na samotné dno, ale pokaždé se přes to přenesl svou enormní silou. Když s ním mluvíte, a on se trochu zdráhá povídat o svém životě, máte pocit, že v tomto klukovi je něco velikého,“ nechal se už dřív slyšet jeden z generálních manažerů.

Narodil se v Houstonu, ale jinak je Butlerova story jak vystřižená z těžko představitelného světa. Otec opustil jeho rodinu, už když byl malý a ve třinácti letech se ho zřekla i vlastní matka. „Nelíbíš se mi, jak vypadáš. Musíš odejít,“ prohlásila prý a zavřela za ním dveře. Malý klučina se tak začal toulat po ulicích, přespával u kamarádů, u některých zůstával pár dní, u jiných pár týdnů…

Hrával americký fotbal, ale nesnášel tréninky v letních pařácích a s tehdy ještě 160 centimetry ho ostatní mohutnější borci válcovali. Našel se však v basketbale. A před posledním rokem střední školy se skamarádil s Jordanem Lesliem, jehož rodiče, ač sami měli svých šest dětí, se ho rozhodli přijmout mezi sebe. „Ne kvůli basketbalu, ale prostě protože byli tak hodní,“ vyprávěl.

JIMMY BUTLER v PLAY OFF 2020 Počet bodů: 22,1 Počet doskoků: 5,9 Počet asistencí: 5,5

Doteď sice zůstává v kontaktu i s vlastními rodiči – s otcem i matkou, kterým navíc nic nezazlívá a říká: „Máme se dál rádi. Tohle se nezmění.“ Jenže tvrdý životní osud z něj udělal válečníka. Už jeho cesta na univerzitu Marquette vedla přes to, že kouč Buzz Williams se přijel zprvu podívat na jiného hráče, ale když viděl Butlerovu pracovní morálku, svůj plán přehodnotil a sáhl po něm.

V roce 2011 (ve stejném roce byl jako šestka Jan Veselý) si ho pak jako třicátého v pořadí vybralo Chicago. Nebyl tahákem. Ani ho neprovázela aura budoucí hvězdy a první rok měl průměr jen 2,6 bodu na zápas. Jenže byl odhodlaný makat. Postupně si vybudoval image jednoho z nejlepších obránců ligy a před pěti lety byl též vyhlášen hráčem, který udělal největší progres.

Uměl být svéhlavý. Náročný. A občas i problémový a konfliktní, kvůli čemuž v posledních třech letech vystřídal hned tři různé týmy. Pokaždé však byl tvrdý a nesmlouvavý. Když o něm chtěla i ESPN napsat životní příběh, žádal je: „Jen to prosím nepište ve stylu, aby mě lidé litovali. Něco takového nesnáším. Navíc se mi není za co omlouvat. Jsem rád, co jsem v životě prožil. Díky tomu jsem tím, čím jsem a jsem vděčný za výzvy, které mě v životě potkaly.“

Čili tihle LA Lakers s LeBronem Jamesem a Anthony Davisem… Ti jsou jen další překážkou, které musí čelit. „Jimmy byl fenomenální. Dělal vše, co jeho tým potřeboval. V důležitém utkání ukázal něco velkého a je jedním z nejlepších protivníků, jaké můžete v této hře mít. Miluji tu možnost soupeřit proti němu. Až jednou skončím, člověk bude nejvíce vzpomínat právě na takovéto souboje. To mi asi bude chybět úplně nejvíc,“ chválil ho samotný James a Butler dodal: „Říkám to trenérovi zas a znovu: Na tyhle okamžiky jsem připraven. Dokážu cokoliv, co se po mě bude chtít.“

Věřte mu. Tenhle borec, přezdívaný Jimmy Buckets, už totiž v životě překonal mnohem víc.

JIMMY BUTLER Narozen: 14. září 1989 (31 let) Výška/váha: 201 cm/104 kg Pozice: rozehrávač, křídlo Kariéra: Chicago Bulls (2011 – 2017), Minnesota Timberwolves (2017 – 2018), Philadelphia 76ers (2018 – 2019), Miami Heat (2019 – ) Největší úspěchy: 1. místo na OH (2016), NBA Most improved player (2015), 5x Člen NBA All Star (2015 – 2018, 2020)