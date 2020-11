Satoranský: rozchod s Bulls? Spekuluje se o trejdu, Chicago chce omladit

Temná éra Chicago Bulls končí. Co to znamená pro Tomáše Satoranského? • Profimedia.cz

Zatím panuje klid před bouří, ale věci mohou nabrat rychlý spád. Hlasování hráčské asociace by mělo v nejbližších dnech potvrdit, že se start nové sezony NBA uskuteční už 22. prosince. Tím pádem by 1. prosince začaly přípravné kempy, ještě dříve by se otevřel trh s hráči.

Již za dva týdny, ve středu 18. listopadu, proběhne draft. Pro Česko zajímavý nejen z pohledu, že je do něj přihlášený i dvacetiletý Vít Krejčí ze Zaragozy. Reportéři přinášejí zprávy, že Chicago se svým vysokým pickem číslo 4 hodlá najít hlavního playmakera pro budoucnost a doufá, že do jeho spárů propadnou LaMelo Ball či Killian Hayes.

To může zásadně ovlivnit i situaci Tomáše Satoranského. Ten má do nadcházející sezony ještě zaručený plat 10 milionů dolarů, na ročník 2021/22 má ale garantovánu jen polovičku. To znamená, že ho klub může do 30. června 2021 vyvázat ze smlouvy a vyplatit mu jen pět milionů dolarů.

Z výkonů Satoranského během poslední okleštěné sezony panovaly v Chicagu rozpaky. Pouze 22 týmových vítězství z 65 utkání zůstalo za očekáváním. Stejně jako hlavní dirigent Bulls z Česka, jemuž je v dnešní lize orientované na výkony rozehrávačů paradoxně vyčítán až příliš nesobecký styl hry a malý drajv za skórováním.

Ač Satoranský vylepšil skoro všechna kariérní maxima v NBA, v úspěšnosti střelby si pohoršil. Zvlášť ve střelbě za tři body. Z Washingtonu přicházel s vizitkou borce, který z perimetru pálí s úspěšností výborných 40 procent, ze 199 pokusů v dresu Chicaga ale potopil jen podprůměrných 32,2 procenta (64 trojek).

Satoranského statistiky v NBA SEZONA ZÁPASY MINUTY BODY DOSKOKY ASISTENCE 2019/20 65 28,9 9,9 3,9 5,4 2018/19 80 27,1 8,9 3,5 5,0 2017/18 73 22,5 7,2 3,2 3,9 2016/17 57 12,6 2,7 1,5 1,6

Server The Athletic už proto začal spekulovat, že právě devětadvacetiletý český rozehrávač či vysoké křídlo Thadeus Young (32 let), tedy dva nejstarší hráči soupisky, nepatří mezi stěžejní kusy Chicaga pro budoucnost. Řečeno cyklistickou mluvou – jsou superdomestiky, ale ne jezdci na celkové pořadí. A pokud by přišla správná nabídka, litevský viceprezident klubu Arturas Karnišovas, jenž měl již skoro půl roku na analyzování soupisky, by se je pravděpodobně nezdráhal vyhandlovat.

„Ti dva z mnoha důvodů v poslední sezoně nedostáli svým standardům,“ napsal The Athletic s tím, že oba hráči mají svou cenu na trhu i odpovídající kontrakty a mohli by se hodit týmům, jejichž čas pro úspěch je právě teď. A Bulls jsou rozhodně připravení naslouchat.

Stejně tak je ale dobře možné, že Satoranský v klubu setrvá, ač v posledním zápase sezony přišel na úkor mladíka Cobyho Whitea o roli prvního rozehrávače a v tomto ohledu není žádný důvod otáčet kormidlem zpět. Díky své univerzálnosti by mohl zaskakovat na více pozicích a střádat i jako náhradník velmi slušné minuty na palubovce.

Ani to by však nezměnilo fakt, že se jediný Čech v NBA ocitl na horkém křesle a změna dresu nad ním visí jako Damoklův meč.