Krejčí posunul hranice tuzemského basketbalu. Bude se draftovat z Česka?

Šedesát jmen – ani o jedno jediné víc. Šedesát jmen z celého světa! Draft do NBA je každý rok jako nepředstavitelně úzké hrdlo lahve, z níž se mohou svého basketbalového štěstí napít jen ti nejlepší a nejšťastnější. Vítovi Krejčímu se to letos podařilo: rozehrávač španělské Zaragozy je pátým českým hráčem, který si v dresu Oklahoma City Thunder může přihnout. Ochutná ten nejlepší basketbal planety? Bylo by to krásné. Jenže být draftován do NBA a zahrát si v ní – to jsou často dvě úplně rozdílné věci.

Pokud se ale nějaký Čech může z 2. kola draftu dostat až na týmovou soupisku, sázel bych právě na Krejčího: přestože je mu teprve dvacet let, v hlavě to má srovnané jako málokterý tuzemský vrstevník-sportovec. Jeho odvážná cesta do Španělska v pouhých čtrnácti je toho důkazem; nikoliv ale jediným.

Pro talentovaného mladíka bylo velkou prohrou vypadnutí z reprezentační nominace před superúspěšným MS 2019. Nevzdal se a makal dál. 25. září si v duelu proti Realu Madrid přetrhl přední zkřížený vaz v koleni. Nevzdal se a maká dál. V uplynulé sezoně byl vybrán do nejlepší pětice mladých hráčů náročné španělské ACB ligy. Kdyby nevyšel draft do NBA? Krejčí se chtěl dostat i do příštího výběru TOP talentů – a plánoval v něm být tím nejlepším.

Tenhle kluk v sobě ukrývá neskutečný motor. „Troufám si říct, že má tréninkovou morálku, jakou jsem v Česku neviděl,“ řekl mi o něm před draftem Tomáš Satoranský, jehož píle je pověstná. „Práce mi teprve začíná,“ zdůraznil sám Krejčí krátce poté, co po něm Thunder sáhli.

Tohle se poslouchá moc dobře.

Ještě v něčem je ale Krejčího cesta mezi basketbalovou elitu pozoruhodná: částečně sice navazuje na své čtyři české předchůdce, v lecčems je ale strakonický rodák pionýrem. Co má Zídek ml., Welsch, Veselý, Satoranský a Krejčí společného? Brzký odchod z Česka – Zídek junior měl parádní kariéru na slavné univerzitě UCLA, další se čile tužili v kvalitních evropských ligách.

Co ale Krejčího odlišuje a čím posunul hranice českého basketbalu?

V NBA po něm sáhli čistě díky jeho obrovskému potenciálu. Je vizí, příslibem. Všichni basketbalisté ze zmiňovaného kvarteta měli k termínu „hotový hráč“ mnohem blíže, než má momentálně Krejčí (a on sám to dobře ví). Znamená to, že Češi jsou momentálně na basketbalové mapě světa dobře rozpoznatelní, což je oproti minulosti obrovský posun.

Dovolím si v téhle souvislosti na první pohled možná divokou spekulaci. Před lety bylo jen obtížně představitelné, že by klub NBA draftoval Čecha – navíc momentálně zraněného! – který si teprve zvyká na dospělý basketbal. Co když bude za dalších pár let draftován hráč z DOMÁCÍ ligové soutěže (Kooperativa NBL) ještě před tím, než vyrazí do světa na zkušenou?

Krejčího cesta ukázala, že opravdový talent už se před pečlivým zrakem NBA skautů neschová nikde.