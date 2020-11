Zase Washington? A co zlepšit? Zídek, Welsch či Ginzburg o Krejčím a NBA

Pátý Čech draftovaný do NBA. Tuhle vizitku už Vítu Krejčímu nikdo neodpáře. Jako 37. muže v pořadí si ho vybral Washington Wizards, ihned ho vyměnil do Oklahomy Thunder a až se český basketbalista zotaví ze zranění kolena, může dál dřít na svém snu o průniku na palubovky nejlepší ligy světa. Co mu do jeho mise vzkazují a doporučují Ronen Ginzburg, Jiří Welsch nebo Jiří Zídek?

„Jsou to skvělé chvíle. Pro národní tým i pro něj jako hráče. Být vybrán ve druhém pořadí draftu NBA, a to i navzdory tomu, že jste aktuálně zraněný, je velká čest a důkaz toho, že respektují jeho kvality. Vít může být budoucností českého basketbalu, takže věřím, že teď i překoná své zdravotní problémy a bude přínosem také pro národní tým. Pobavilo mě, že ho zprvu vybral zase Washington – až si říkám, že když chcete jako Čech jít do NBA, musíte projít skrz něj (Wizards stejně vybrali dřív i Jana Veselého nebo Tomáše Satoranského – pozn. red.). Na druhou stranu o Oklahomě, do níž byl hned vyměněn, moc nevím. Že by mohl jít ve stopách Russella Westbrooka? Možná (směje se). Skutečně ale nevím, jaké s ním mají plány – navíc v Americe uvažují jinak než my v Evropě. Určitě v něm ale něco vidí, a proto ho vzali. Přeji mu hodně úspěchů.“

„To, že byl Vítek draftovaný jako sedmatřicátý a hned vytrejdovaný, svědčí o tom, že ho Oklahoma fakt chtěla. Je to strašně pozitivní zpráva a určitě to předčilo mé očekávání. Věřil jsem sice, že ho ve druhém kole vyberou, ale to, že ho vzali hned ještě v první desítce druhého kola, kdy tam stále proudí dobří hráči, má velkou váhu. Potvrzuje to, jak na něj nahlížejí a že to s ním v OKC myslí vážně. Před časem jsem sice slyšel, že se jim Víťa líbí, nicméně ta poslední sezona byla dohrávaná tak specificky, že to pro skauty NBA muselo být dost těžké. Myslím, že v Oklahomě začínají z fleku na novo. Ještě před draftem vytrejdovali Chrise Paula a mají tam určitý základ… na druhou stranu je ale zbytečné o čemkoliv spekulovat. Během dalších týdnů a měsíců před začátkem sezony se totiž bude dít ještě hodně věcí a Oklahoma City teprve začíná. Zdá se mi, že to přebudovávají, nechávají si hodně peněz a přes draft se snaží dostat tam, kde byli před deseti lety, kdy během pěti let zaznamenali skvělé picky. Podle mě se budou teď snažit dělat něco podobného a bylo by dobré, kdyby toho mohl být Víťa součástí. On sám rovněž ví, na čem pracovat. Nicméně druhá věc pak je, co mu dovolí hra v jeho klubu, kde musí vzít roli, která je mu dána a popasovat se s ní. V tuto chvíli se tak musí uzdravit a pak ví, co zlepšit. I on sám vám řekne, že je to teprve začátek.“

„Je to skvělá zpráva pro Vítka, Písek a celý český basketbal z hlediska toho, že je to možné. Že ta cesta z Česka do NBA je prostě reálná! NBA má jen dvě kola draftu a uspět v něm je neskutečný úspěch. To, že byl Vítek draftován jako číslo 37 je pak další důležitý faktor, neboť byl těšně za prvním kolem, a tedy byl ve hře i o lepší čísla. Je to pro něj skvělá motivace, aby na sobě dál pracoval, protože jeho silnou stránkou je právě entuziasmus a vášeň pro hru – tohle je atribut, na němž stavěli všichni Češi, kteří se před ním do NBA dostali. Oklahoma se mi pak jeví v současné chvíli jako dobré místo – je to klub ve fázi reorganizace a bude hledat nové tváře, které budou zapadat do nového konceptu. Vidím navíc pro Vítka výhodu, že by ho měli zatím dál držet mimo Ameriku a nechají ho v Evropě dostat se zpět po zranění do herní praxe a vyhrát se jako Satyho. Tahle cesta mi připadá rozumná i z hlediska kontextu jeho těla. Můj názor totiž je, že Vítek zatím na NBA nemá připravené tělo. Ano, má obrovské dispozice, ale na NBA, která je daleko fyzičtější je potřeba tělo vylepšit a k tomu bude potřeba ještě pár let. Zároveň by ale neměl ztratit rychlost, která je v NBA dominantním faktorem, a pak musí i zlepšit střelbu a konzistentnost. Tohle vyžaduje dny a týdny tréninku v tělocvičně, nicméně v současné NBA se hráč, který není dobrým střelcem, prostě neuplatní. Je tedy velká výhoda, že to vše může paralelně nyní v Evropě vylepšit.“

JÍŘÍ ZÍDEK (první Čech v NBA)

Doporučil bych mu ještě mezistupeň

„Vítkův draft byl příjemným překvapením. Ve světle jeho zranění to pro něj nebylo jednoduché, ale toto by pro něj mohla být obrovská psychická vzpruha. Navíc to podtrhává i kvalitu španělské ligy, neboť Vítek zde byl v pětce nejlepších mladých hráčů – to bylo asi to nejdůležitější, co v minulé sezoně dosáhl a dalo mu klíčový odrazový můstek do draftu, který byl kvůli koronaviru všelijaký.

On je přesně prototypem, který si NBA a evropský basket žádá na post rozehrávače: Je vysoký, hubený, výbušný, atletický… Musí ale pracovat na konzistenci své střelby. Má odvahu dát dobrou přihrávku, dělá stejně jako Saty své spoluhráče lepší, ale když se půjde 5 na 5 na postupný útok a pick and roll, tak musíte mít též konzistentní střelbu. O tom zda je pak Oklahoma správnou adresou… Z vlastní zkušenosti vím, že když mě někdo draftoval, tak jsem byl rád za tu šanci a bylo mi jedno, odkud přišla. Ano, jsou trenéři, kteří mohou lépe spolupracovat s evropskými hráči, nicméně s atletičností a schopnostmi, které měl Vítek před zraněním, se o něj nebojím.

Nyní se tak musí uzdravit a na tuhle rehabilitaci bez stresu bych se teď soustředil. Už teď je ve velmi dobré evropské lize, patří zde k nejlepším mladíkům, jeho budoucnost je nadějná a musí se etablovat v Zaragoze v užší rotaci a být v ní hráčem nejen ve Španělské lize ale i evropských soutěžích. A zda bych před NBA zkusil ještě nějaký mezistupeň jako třeba Euroligu? Přišlo by mi to rozumné a asi bych mu to i doporučil vzhledem k tomu, že jsem touto cestou viděl jít Satyho. Oba mají podobné šlachovité tělo, nejsou to žádné zavalité muskulatury a v Eurolize je šance získat další zkušenosti. Tím, že navíc mají oba stejného agenta, tak proč měnit něco co fungovalo? Na druhou stranu, jestli bude v Oklahomě úplná přestavba a řeknou si: Vítek je zdravý, odehrál další sezonu a bude tu druhý point guard a jiného nepodepíšeme, tak to má smysl. To se ale teprve ukáže.“