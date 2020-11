Otec roku, nebo idiot? Vycepoval syny pro NBA, měl i konflikt s Trumpem

Idiot. To nejhorší, co basketbal potkalo za posledních 100 let. Velkohubý kecal. Pověst LaVara Balla je černá jako krtek. Kdo ale může rozporovat realitu? Také druhý z jeho tří synů byl vybraný mezi nejlepší trojkou na draftu NBA, což se ještě nikdy nestalo. A tak se mohl mluvka LaVar naparovat v kšiltovce s nápisem: Já vám to říkal!

Byla to pikantní volba. LaMelo Ball putoval jako třetí pick v pořadí do Charlotte Hornets. A mnozí se potutelně usmáli. Devatenáctiletý mladík bude hrát pro klub Michaela Jordana, o kterém jeho táta LaVar Ball prohlásil: „Na vrcholu sil bych ho při hře jeden na jednoho zničil. Nedokázal by mě zastavit a neutekl by mi.“

Jordan tenkrát před třemi lety pobaveně povytáhl obočí. „Že hrál basket na univerzitě? A že dával 2,2 bodu na zápas? Fakt? Neporazil by mě, ani kdybych hrál na jedné noze.“

Bylo to absurdní chvástání, jako když se vytahujete, že skočíte jedenáct metrů do dálky. Právě takovými výroky nejprve uhranul a po čase i znechutil LaVar Ball Ameriku. Velkohubý megaloman založil značku Big Baller Brand a tvrdil, že jeho tři synové Lonzo, LiAngelo a LaMelo mají dohromady hodnotu miliardu dolarů. A začal prodávat basketbalové boty skoro za 500 dolarů (11 tisíc korun)…

Když jeho nejstarší syn Lonzo, dvojka darftu v roce 2017, začal hrát za LA Lakers, otevíral si LaVar tak dlouho pusu na mladého kouče Luka Waltona, až Lakers zakázali médiím mluvit s rodinnými příslušníky hráčů při domácích zápasech. Chová se jako slon v porcelánu, nemá soudnost ani úctu k autoritám i legendám minulosti, znělo ze všech stran. „Tátu nepředěláte,“ krčil tenkrát rameny tichý Lonzo, zatímco Charles Barkley vytáhl z kapsy další bonmot: „Když LaVar Ball někam přijde, v druhé vesnici postrádají obecního idiota.“

Zamlada byl LaVar Ball slušným sportovcem. V basketu to dotáhl až na univerzitu, atletické přednosti měl ale tak zřejmé, že se v americkém fotbalu dokonce dostal až do NFL. Neodehrál v ní sice jediný zápas, ale jeho jméno byste našli během jedné sezony strávené mezi elitou na soupisce New York Jets a Carolina Panthers. Po ní se vrátil do rodné Kalifornie s nepořízenou. Ale také s dostatkem peněz, aby mohl koupit dům a začít realizovat svůj velký sen.

Ten začal už v době studií na univerzitě, kde potkal taktéž basketbalistku a budoucí manželku Tinu. Hned mu padla do oka, jelikož byla dost vysoká na to, aby mu dala vysoké děti. A navíc měla dost kuráže na to, aby si při své výšce vzala ještě podpatky. „Kolik holek tohle udělá? To se mi líbilo,“ vzpomínal na seznámení s manželkou, kterou sjel pohledem od hlavy k patě, pak se jí zadíval do očí a prohlásil: „Ty a já, ještě o tom nic netušíš, ale dokážeme spolu něco velkého…“ A odkráčel. Touhle balící hláškou obluzoval i další dívky a dobře se tím bavil.

„Nemusel jsem se jim líbit. Mohly mě mít za náfuku. Ale zapamatovaly si mě!“

Tina si ho zapamatovala víc než ostatní. A tak po konci krátké sportovní kariéry začal LaVar s manželkou plodit děti. „Věděl jsem, že budu mít víc než jednoho syna. Holky prostě nedělám… Jsem alfa samec a ten má kluky. Chci rovnou tři… Budu o tom tak dlouho mluvit, až se to prostě stane,“ říkal tehdy své paní. A jeho plán vyšel do puntíku.

Všechny tři syny začal cepovat ještě v kolébce. Přísahá, že všichni začali chodit už v osmi měsících, coby desetiměsíční je vytrénoval, aby chodili na nočník. „Pod rukama jsem jim provlékl šálu, vodil jsem je jak loutky a učil je, aby měli dobrou rovnováhu. A hlavně žádný plíny. Vzbudil jsem je uprostřed noci a posadil je na záchod. Byl to mechanismus. Prkýnko je zastudilo, vyčůrali se a zase jsem je uložil,“ líčil při jednom z rozhovorů s tím, že drezúra je jeho vášní. Prý nejen u lidí. „Naučil jsem holuby, aby když tlesknu, udělali salto ve vzduchu. Vážně!“ vypráví tenhle hřmotný holohlavý chlap, který kam přijde, je ho plno.

S náruživostí trénoval své tři syny celý život, vysílal je do zápasů proti hráčům o mnoho let starším. Myslel na všechno. Když už mohli řídit, koupil jim pěkná auta. To proto, aby nepodlehli svodům mladých sportovců, když je osloví někdo bohatý. Důsledně dohlížel na program, když společně hráli na střední škole Chino Hills. „Není náhoda, že to dotáhli tak daleko. LaVar jim obětoval celý život,“ soudí Mel Sims, školní trenér, jenž se také musel potýkat se zuřivým otcem a jeho výlevy, brát na něj ohled a podřídit taktiku jeho gustu. Presovalo se po celém hřišti, zběsile běhalo od koše ke koši, střílelo z pozic daleko za trojkou. Ve vířivém stylu hry si Lonzo i LaMelo zdokonalili orientaci na palubovce, oba patří k rozehrávačům s výborným citem pro přihrávku. I když je mechanika jejich střelby hodně zvláštní, výsledky mají.

Měřeno umístěním na draftu do NBA, pouze jeden pár bratrů se s nimi může měřit. V roce 1975 byl Eugene Short vybraný jako devátý a o tři roky později Purvis Short pátý.

Lonzo Ball (23 let) odehrál v NBA zatím tři sezony, po druhé byl z Lakers vyměněn do New Orleans jako součást balíčku za hvězdného Anthonyho Davise. Dosud má průměry přes 10 bodů a 6 asistencí na zápas. Nejmladšímu z bratří LaMelovi (19) se v Charlotte věští ještě větší budoucnost.

Nejméně se zatím daří prostřednímu LiAngelovi (21), jenž si pokazil kariéru na univerzitě UCLA ještě dřív, než pro něj pořádně začala. Při výjezdu do Číny ho chytili s dvěma dalšími spoluhráči, jak kradou sluneční brýle z luxusního obchodu. V asijské zemi mu hrozily až tři roky vězení. O zásluhy za osvobození tří mladíků z rukou čínských úřadů se tehdy přihlásil prezident Donald Trump, jenž byl zrovna na cestě po Asii.

„A ani mi nepoděkovali,“ zlobil se tehdy Trump, což od LaVara schytal. „S ničím nepomohl, jen se snaží, aby to tak vypadalo,“ láteřil a po současných volbách v USA si neodpustil poznámku, že i Trumpův konflikt s ním měl vliv na to, že prezident nebyl podruhé zvolen. LiAngelo z UCLA nakonec odešel, dnes je hráčem farmářského klubu Oklahoma City Blue. Nezdá se však, že by se mohl rovnat s bratry. I tak, dva ze tří v NBA, to není špatné číslo.

Nutno podotknout, že synové se zdaleka neprojevují tak excentricky a kontroverzně jako jejich táta. Přestože jim někdy dělá ostudu a ztěžuje kariéru, nezapomenou, co pro ně vykonal. „Celý život je tu pro mě. Bez něj bych se nedostal nikdy tak daleko. Kdybych se proti němu obrátil zády, opovrhl bych vším, co dělám celý život. A to není správné,“ prohlásil nejstarší Lonzo.

A LaVar si zase může mnout ruce: „Já vám to říkal!“