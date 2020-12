Přijde Satoranský o post jedničky? Coby si to zaslouží, říká

Když se v březnu přerušila sezona NBA kvůli koronaviru, měl už toho plné kecky. Chicago Bulls s ním v čele již nemělo de facto šanci na play off, on byl fyzicky vyšťavený a o svůj post ústředního rozehrávače v týmu přišel na úkor mladého Cobyho Whitea.

„Byl jsem tou dobou hodně unavený, zatímco on hrál nejlepší basket své kariéry v NBA,“ přiznal Tomáš Satoranský. A ač je teď, čtrnáct dní před startem nového ročníku (po devíti měsících pauzy), znovu nabitý energií, v rozhovoru se zámořskými novináři přes aplikaci Zoom se nechal slyšet, že pokud i tentokrát začne White na postu dispečera číslo 1, pochopí to.

„Zaslouží si to. Vidím tu sebedůvěru a posun vpřed,“ uznal jediný Čech v elitní soutěži.

Po létě plném veletočů to bude pro Bulls důležitá sezona. Na post viceprezidenta pro basketbalové operace přišel nově Litevec Arturas Karnišovas, novým GM se stal Mark Eversley a neúspěšného trenéra Jima Boylena nakonec vystřídal z Oklahomy otřískaný Billy Donovan.

Ten je známý svou schopnostní dostávat se do play off, náročností nebo tím, že kdysi býval sám rozehrávačem. A ač zatím definitivně nepotvrdil, s kým na tomto postu sezonu začne, Satoranský je připraven na vše.

„Každý o Cobym sice mluví, že je to jen střelec, ale myslím, že dělá i skvělá rozhodnutí v rámci hry a měl by mít možnost na tom dál pracovat. Na každém tréninku je velmi soutěživý a zlepšuje se. Po pauze pro Utkání hvězd hrál skvěle, a když jsem ho viděl teď po devíti měsících, udělal zase velký pokrok. I podle naší konverzace vyzrál. Náš vztah je výborný a jsem připravený mu pomoci se vším, co bude potřeba,“ ujistil Satoranský.

SATORANSKÝ VS. WHITE V SEZONĚ 2019/20 28,9 Průměrný počet minut 25,8 9,9 Průměrný počet bodů 13,2 3,9 Průměrný počet doskoků 3,5 5,4 Průměrný počet asistencí 2,7

Což opět potvrzuje mentalitu týmového hráče, kterou každý trenér rád vidí.

Ještě před pár týdny totiž server The Athletic spekuloval, že by měl být český basketbalista z Bulls vytrejdován – nicméně k tomu nakonec nedošlo. Chicago pak i při své volbě v draftu NBA vsadilo svůj nejvyšší pick (číslo 4) na křídlo Patricka Williamse, a ne na dalšího rozehrávače, jakým byl například o rok dřív právě White (sedmý v pořadí).

Satoranský pak sám přes léto hodně pracoval na střelbě z větší vzdálenosti, aby mohl případně zapadnout a uspět i na jiných postech než je „čistá jednička“.

„Se střelbou jsem měl problémy a na konci sezony se mi nedařilo ani z otevřených střel. Pracoval jsem na tom s mým trenérem Stefanem Weissenböckem, který mi dost pomohl už před třemi lety, a i teď jsem s ním strávil hodně času. Trochu jsem tak střelbu změnil a jdu do sezony se sebevědomím. Snad mi to přinese i ovoce,“ doufal Satoranský.

Stejně jako že s novým trenérem přijde do kabiny nový impulz, nápady a energie.

„V minulé sezoně jsme bojovali, ale nebyli jsme schopni zápasy dotáhnout. Byli jsme často velice blízko a v jednu chvíli už jsme přestali věřit, že jsme toho schopni. První sdělení od nového trenéra proto bylo, že bychom měli být mentálně nastavení jako vítězný tým. Na to se musíme soustředit a bude to nejdůležitější cíl, protože si myslím, že máme partu skvělých a talentovaných hráčů, kteří na sobě neustále pracují. S Billym samozřejmě přijde i nový styl a pojetí hry,“ dodal Satoranský.

První přípravný duel čeká Chicago Bulls 11. prosince proti Houston Rockets a soutěžní sezona se slavnému týmu rozjede o dalších dvanáct dní později domácí bitvou s Atlanta Hawks. Vlétne do ní nakonec český borec v základu, nebo z druhé vlny z lavičky?

NEJBLIŽŠÍ PROGRAM SATORANSKÉHO

(do konce roku)

Přípravná utkání

11. prosince: Chicago Bulls – Houston Rockets

13. prosince: Chicago Bulls – Houston Rockets

16. prosince: Oklahoma Thunder – Chicago Bulls

18. prosince: Oklahoma Thunder – Chicago Bulls

Základní část NBA

23. prosince: Chicago Bulls – Atlanta Hawks

26. prosince: Chicago Bulls – Indiana Pacers

27. prosince: Chicago Bulls – Golden State Warriors

29. prosince: Washington Wizards – Chicago Bulls

31. prosince: Washington Wizards – Chicago Bulls