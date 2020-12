Satyho mise číslo 5. Bulls zahájí sezonu, co je s jediným Čechem?

Od jeho posledního ostrého zápasu v NBA uběhlo už 287 dní. Snažil se pak sbírat energii, trénovat, zdokonalovat. Jenže teď, když nadešel Den D a Chvíle CH, start Tomáše Satoranského v úvodním zápasu NBA je stále ve hvězdách.

„Je to kvůli věcem souvisejících s protokolem,“ objasňoval jeho absenci ještě před pár dny trenér Billy Donovan. Tahle volba může dle listu Chicago Tribune souviset s pozitivním koronavirovým testem u jeho bývalého spoluhráče Noaha Vonleha.

Kvůli ní český reprezentant chyběl i v posledních přípravných duelech a o jeho startu proti Atlantě Hawks se zřejmě rozhodne až na poslední chvíli. „Nečekám žádnou bouři. V médiích bylo jasně prezentováno, že Chicago mělo pozitivní případ na COVID-19 a fakt, že řada hráčů včetně Satyho byla postavena mimo tým, na to bude s největší pravděpodobností přímo nebo nepřímo navázána. To ale automaticky neznamená, že jsou nemocní. Protokoly jsou nastaveny velice striktně a mohou to být i preventivní důvody. Osobně věřím, že je Saty v pohodě a bude brzy připravený se zapojit a hrát,“ přál si bývalý basketbalista Jiří Welsch.

Tak jako tak: je to zvláštní vstup do zvláštní sezony. Začínající netradičně v prosinci. Se 72 zápasy v základní části. S bitvami takřka obden. Sám Satoranský odehrál v přípravě jen jeden zápas, mírnil prohru s Houstonem (104:125) 11 body, 7 doskoky a 6 asistencemi. Pak už ale u Bulls chyběl a režii vzal do ruky Coby White – 20letý mladík a sedmička loňského draftu, jenž má Satoranského na postu ústředního rozehrávače nahradit.

„Pro Satyho to nebude, stejně jako pro spoustu hráčů, jednoduché. Pauza bez hraní a basketbalu byla obrovská a nezvyklá. On sám se s něčím takovým asi ještě ve své kariéře nesetkal. Má však zkušenosti na to, aby uspěl. Saty je hráč, který umí být týmu prospěšný a Chicago by podle mě mělo mít na rozehrávce někoho zkušeného, takže bych tam viděl rád právě Satyho,“ uvedl Welsch.

Jenže věc se bude mít v úvodu ročníku pravděpodobně jinak. Sázka padne spíš na Whitea.

„Sám nedokážu říct, jak bude spolupráce Whitea s hlavním skórerem LaVinem fungovat. I LaVinovi by měl teoreticky víc vyhovovat Saty, který hraje týmově, vytváří pozice a zásobuje ho míči ve správný čas a na správném místě. Jenže kdo ví, třeba White s LaVinem mohou vytvořit nové skórující combo,“ přemítal Welsch.

Vedle letošní sezony má pak jediný český zástupce v NBA stvrzený kontrakt i na další rok, nicméně podle serveru HoopsHype má jeho zaměstnavatel do 30. června stále možnost vyplatit ho částkou padesáti procent (5 milionů dolarů) a poslat případně na trh volných hráčů. Satoranský je už takhle s deseti miliony ročně čtvrtým nejlépe placeným hráčem Bulls. A už i server The Athletic.com před draftem spekuloval, že ho Bulls zvažují na trejd.

Nakonec k tomu sice nedošlo, nicméně nové vedení s trenérem Billy Donovanem, viceprezidentem pro basketbalové operace Arturasem Karnišovasem a novým GM Markem Eversleym je od začátku pod tlakem. Slavný tým už nebyl tři sezony po sobě v play off. A to chce v tomto ročníku zlomit.

„NBA je liga, kde se věci mění ze dne na den. Obzvlášť teď žijeme v nejisté době, takže sázet na to, jestli tam Saty dohraje sezonu, nebo ne, je ošidné. Já věřím, že ano, protože Saty je pořád pro Bulls cenným hráčem – kombinuje vysokou basketbalovou a také lidskou či charakterovou kvalitu. Navíc jsou to zkušenosti s rozumným kontraktem. Nedokážu si představit, proč by se měli Bulls takového hráče zbavovat. Zároveň však nevím, jaký bude vliv nového trenéra. Nemám pro to žádné důkazy, ale Billyho Donovana spíš vnímám jako proamericky orientovaného trenéra. To je ale můj dojem a uvidíme, jak to bude fungovat v realitě,“ doplnil Welsch

Jestli je ale něco o Donovanovi známo, tak to, že v minulosti Oklahomu Thunder dovedl vždy do play off. Povede se mu to i teď s Bulls, kteří se do vyřazovacích soubojů neprorvali už tři roky po sobě?„Těžko říct, jestli má Chicago silnější tým než vloni. Nemyslím si, že by nějak výrazně posílili. Jestli budou silnější, tak na základě toho, že hráči, kteří tam byli v minulé sezoně, udělají krok dopředu a budou hrát lépe. Mluví se třeba o Markkanenovi, o posunu Cobyho Whitea… Na papíře ale silnější tým nemají. To ukážou až hráči, jestli se dokážou posunout,“ dodal Welsch.

SEZONY TOMÁŠE SATORANSKÉHO

2016/17 (Washington Wizards)

Minuty: 12,6 Body: 2,7 Doskoky: 1,5 Asistence: 1,6

2017/18 (Washington Wizards)

Minuty: 22,5 Body: 7,2 Doskoky: 3,2 Asistence: 3,9

2018/19 (Washington Wizards)

Minuty: 27,1 Body: 8,9 Doskoky: 3,5 Asistence: 5,0

2019/20 (Chicago Bulls)

Minuty: 28,9 Body: 9,9 Doskoky: 3,9 Asistence: 5,4

PROGRAM CHICAGA BULLS DO KONCE ROKU

23. prosince Chicago Bulls-Atlanta Hawks

26. prosince Chicago Bulls-Indiana Pacers

27. prosince Chicago Bulls-Golden State Warriors

29. prosince Washington Wizards-Chicago Bulls

31. prosince Washington Wizards-Chicago Bulls