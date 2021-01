Harden se dočkal, jde do Brooklynu. A všichni se ptají: Bude stačit jeden míč?

Kvůli covidovým pravidlům se odkládají zápasy, ratingy sledovanosti dřou dno. Stejně jako pro celou společnost, i pro basketbalovou NBA je doba tuhá. Představte si však finále, v němž by se proti sobě postavily týmy ze dvou největší amerických trhů New Yorku a Los Angeles. Hvězdná dvojka Lakers LeBron James a Anthony David versus brooklynské trio, to by byl tahák i živá voda pro soutěž.

„Whoa,“ reagoval snajpr Utahu Donoval Mitchell na zprávu, že se stavidla v Houstonu konečně zvedla. A vyplavila nespokojeného vousáče Hardena z Texasu pryč. Sám si ten příboj objednal, do kempu přišel obtloustlý a nasáklý odérem mejdanů, na žádosti o trejd trval a svůj tlak stupňoval kumulujícím se nezájmem o hru i parťáky (průměr žalostných 17 bodů v posledních pěti zápasech). Rockets mu dokonce nedoporučili vstup na středeční trénink, spoluhráč DeMarcus Cousins se nedržel zpět. „Jak se choval na hřišti i mimo něj, to byl vrchol. K nám to bylo hrozně nefér, nic jsme mu neudělali. Nestojím o to s ním hrát,“ hlásal.

Houston se krčí s bilancí 3:6 na předposledním místě Západní konference, po posledním krachu s Lakers absolvoval Harden bleskovou tiskovku. „Nejsme ani blízko těm nejlepším. Udělal jsem vše, co je v mých silách. Tohle už se nedá napravit, díky,“ zvednul se a odkráčel.

Ani ne za 24 hodin už byl členem týmu, jehož jedinou metou musí být zisk titulu. Brooklyn Nets zaplatili za nejlepšího ligového střelce posledních tří ročníků jak jinak než krvavě. Čtyři volby v prvním kole draftu, výměna picků na draftu za ten výhodnější v dalších třech lichých letech, přišli i o nadané Carise LeVerta (Indiana) a Jaretta Allena (Cleveland). Do Houstonu naopak zamířil Victor Oladipo.

Všechny oči se ale upírají na Brooklyn. Harden hrál první tři sezony po boku Duranta v Oklahomě jako první borec z lavičky, pojí je přátelství a je také klíčem k tomu, aby Durant zakotvil v Brooklynu dlouhodobě. „Jejich útočná síla bude explozivní,“ prohlásil na adresu Nets portlandský Damian Lillard.

Durant má kariérní průměr v NBA 27 bodů na zápas, Harden 25, Irving 22. Skoro 80 bodů na utkání jen od těchto tří hráčů, to je hotové útočné terno. Jak ale bude fungovat týmová chemie? Durant je podivín, svéráz Harden zase častý návštěvník stripklubů, Irving obchází před zápasem haly s kadidlem a vymítá zlé duchy, tvrdí, že země je placatá. Momentálně chybí kvůli tomu, že se na rodinné oslavě promenádoval nezodpovědně bez roušky.

Nováček v roli trenéra, Kanaďan Steve Nash, má před sebou hodně práce a také tlaku. Brooklyn začal jen padesátiprocentní bilancí 6:6, teď bude muset dominovat.

„Pokud má tahle trojka úspěšně nastupovat spolu, bude potřeba od každého hodně obětí,“ prohlásil analytik a bývalý hráč Reggie Miller. Zvlášť když každý je náturou střelec, jenž potřebuje mít oranžový míč v ruce, aby byl co nejefektivnější. „Zkuste jim hodit na zápas míče dva,“ navrhují uštěpačně fanoušci.

Kdo se bude smát v létě?

Předpokládaná základní pětka Brooklynu Kyrie Irving Joe Harris James Harden Kevin Durant DeAndre Jordan