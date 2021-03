Blíží se výměna? Satoranský na trhu! Chicago ho nabízí New Orleans

Jsou dny Tomáše Satoranského v Chicagu sečteny? Zatím není známo, minimálně je však zřejmé, že Bulls si svou budoucnost bez českého rozehrávače umí velmi dobře představit. Podle zámořských médií dali nabídku New Orleans Pelicans na trejd, jenž by měl do klubu přivést Lonzo Balla, zatímco opačným směrem by zamířil Satoranský a s ním v balíčku nespecifikovaný počet picků pro druhé kolo draftu. Uzávěrka přestupů je ve čtvrtek.