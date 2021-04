Oslabení Lakers zvítězili v Brooklynu, nepomohl ani Durant

Basketbalisté Chicaga si v boji o play off připsali třetí výhru v řadě, Tomáš Satoranský k vítězství 122:113 v Torontu přispěl 9 body a 7 asistencemi. • ČTK / AP / Jason Behnken

„Dneska jsme si to sem přijeli rozdat, proměňovat střely a ano, tohle je pro nás zatím nejlepší výhra v sezoně,“ řekl hostující německý rozehrávač Schröder, jenž byl vyloučen s Irvingem po hádce ve třetí čtvrtině. „ Z tohoto zápasu si odnáším velké ponaučení a to, že máme v šatně dost kluků, kteří za to umí vzít,“ dodal pivot Andre Drummond.

V sestavě hostů chyběli kvůli zranění LeBron James, Anthony Davis, Marc Gasol nebo Kyle Kuzma. Nets zase neměli k dispozici Jamese Hardena se Spencerem Dinwiddiem. I tak si ale Lakers s nejlepší obranou v lize vybudovali proti týmu s nejlepším útokem už v prvním poločase až dvanáctibodový náskok a soupeře před sebou ve skóre pustili jen jednou.

Po návratu z kabiny ale hru svěřenci kouče Franka Vogela zcela ovládli a odskočili až na 28 bodů. Dařila se jim zejména střelba trojek. Zatímco Lakers měli téměř 56% úspěšnost, Nets necelých 19%. Na dvouciferný počet bodů z týmu obhájců titulu se dostalo osm hráčů, double double za 20 bodů a 11 asistencí zapsal Drummond. Schröder přidal 19 bodů, 17 včetně pěti košů v řadě po změně stran předvedl Ben McLemore a na 14 bodů a 11 asistencí se dostal Talen Horton-Tucker.

Brooklynu nebylo nic platné, že poprvé po zranění nastoupil v základu hvězdný Kevin Durant a byl nejlepším střelcem týmu s 22 body. Přidal sedm doskoků a pět asistencí, ale také osm ztrát. Irving měl 18 bodů. Víc než deset dal už jen LaMarcus Aldridge (12). „Přišlo mi, že nás přehráli fyzicky. V agresivitě jsme se jim vůbec nemohli vyrovnat,“ uvedl kouč Brooklynu Steve Nash. „Dostali jsme od nich brzo pořádně přes pusu,“ přiznal Durant.

Kvůli porážce přišli Nets o sérii devíti domácích vítězství a do čela tabulky Východu se vrátila se stejnou zápasovou bilancí Philadelphia. 76ers zvítězili v Oklahomě City 117:93 hlavně zásluhou kamerunského centra Joela Embiida, autora 27 bodů, devíti doskoků a čtyř bloků i asistencí. Turecký křídelník Furkan Korkmaz ho doplnil 20 body a pěti zisky.

Historický zápis předvedl Garry Trent, který výrazně pomohl Torontu k výhře na palubovce Clevelandu 135:115. Osobní rekord si vylepšil o 13 bodů na 44 při úspěšnosti střelby bezmála 90%, protože proměnil z pole 17 z 19 pokusů. Lepší byl při více než 40 vstřelených bodech za posledních téměř 70 let jen Mike Woodson. Celkem 87 body v první půli navíc Raptors stanovili nový klubový rekord.

Nejlepší tým soutěže Utah Jazz dovedl k triumfu 128:112 nad Sacramentem Donovan Mitchell s 42 body, který jako čtvrtý hráč v klubové historii dal ve třech zápasech po sobě aspoň 35 bodů. Za poražené měl na kontě De‘Aaron Fox 30 bodů a osm asistencí.

V tabulce Západní konference si druhý Phoenix poradil s Washingtonem 134:106. Golden State porazilo Houston 125:109 i díky 38 bodům Stephena Curryho. Turecký pivot Enes Kanter podpořil vítězství Portlandu nad Detroitem 24 body a 30 doskoky, což je nový klubový rekord Trail Blazers.

Výsledky NBA:

Brooklyn - LA Lakers 101:126, Cleveland - Toronto 115:135, Golden State - Houston 125:109, Oklahoma City - Philadelphia 93:117, Phoenix - Washington 134:106, Portland - Detroit 118:103, Utah - Sacramento 128:112.