Mezi Pelikány. Veterán Satoranský a „spící gigant“. Co čeká českou hvězdu?

Za dva měsíce se roztočí kola nové sezony NBA a Tomáš Satoranský se poprvé v kariéře bude ohánět v silné Západní konferenci. Na břehu Mississippi je jeho novým domovem město New Orleans a místní tým Pelicans, jehož barvy bude hájit s tradičním číslem 31 na zádech. Tradiční bude i jeho role, na niž je zvyklý z Chicaga. Druhý nejstarší hráč soupisky má být veteránskou přítomností na hřišti z lavičky a pomoci mladičké partě kolem Ziona Williamsona do play off. Na úspěch je tlak, Williamson naznačil nespokojenost a v New Orleans se bojí, aby jim nepláchl stejně jako v předešlých letech jiný diamant Anthony Davis.

Big Easy, tedy velká pohoda, takovou přezdívku má v rámci Spojených států New Orleans – místo pojmenované po někdejším francouzském regentovi Filipovi II. Orleánském. New Orleans je město, kde nikdo nespěchá, metropole státu Louisiana je vyhlášená línou atmosférou. Jazzové festivaly, korzování po ulicích, nepřeberný výběr ze všech druhů kuchyní, kolesové parníky vozící turisty po Mississippi. „Slyšel jsem o městě jen to nejlepší, zvlášť na jeho gastronomii se těším,“ hlásil při vstupní tiskové konferenci Tomáš Satoranský.

Jeho život mezi Pelikány však nebude bez stresu. Jde do šesté sezony v NBA, což je nejvíc, co se český hráč mezi basketbalovou elitou udržel. Na jejím konci bude bez smlouvy a hraje o tu příští. Navíc kolem týmu sílí nervozita. Tři roky se Pelicans nedostali do play off, a to měli poslední dva ve svém středu Ziona Williamsona, jedničku draftu, který poslední sezonu (svou druhou v NBA) střílel 27 bodů na zápas. Williamson již naznačil, že je frustrovaný z nedostatku pokroku a šíře talentu, kterou kolem sebe má.

Katastrofickým scénářem pro tým je, že si jednadvacetiletý borec začne vynucovat trejd stejně jako před dvěma lety jeho předchůdce Anthony Davis, jenž nakonec skončil u Lakers. Byla by to morová rána, jíž se tým stůj co stůj snaží předejít. Komentátoři však upozorňují, že si tým na letním trhu nevedl zrovna přesvědčivě. Dělal si zálusk na hvězdného rozehrávače Kyla Lowryho, který se však upsal Miami. A vyměnil Lonza Balla, hlavního distributora přihrávek pro Ziona a také jeho dobrého kamaráda, do Chicaga. V takové atmosféře přichází Tomáš Satoranský, jemuž bude v říjnu třicet. Co ho čeká?