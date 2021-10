Nejslavnější logo ve sportu: NBA tají, kdo je předlohou. I když fanoušci vědí

Dynamická postava driblujícího hráče: elegantní, ale pevné linky, červenomodrobílá kombinace. Každý sportovní fanoušek – i ten, který basketbalu neholduje – bezpečně pozná logo NBA. Slavná liga ho používá už od roku 1969 a jeho pozoruhodný příběh ožívá i před startem nové sezony, která bude mít pořadové číslo 75. Přestože všichni příznivci basketbalu vědí, že předlohou loga byl legendární Jerry West, NBA samotná to nikdy oficiálně neuznala. A sám West, dnes 83letý muž, se nikdy nesmířil s tím, že právě on je tím „vyvoleným“.

75. sezona – to už je pořádný důvod k oslavě. A NBA podobné příležitosti dokáže mistrovsky využít. Nejlepší basketbalová liga světa nedávno vypustila do světa video, v němž se záběry na největší hvězdy dneška střídají s minipříběhy, jejichž hlavní role obsadily legendy minulosti. Vedle LeBrona Jamese nebo Kevina Duranta tak vidíme mj. Magica Johnsona, Billa Russella, Kareema Abdula-Jabbara, Larryho Birda, Juliuse Ervinga – a také bělovlasého Jerryho Westa.

Někdejší superstar Los Angeles Lakers (a dodnes jediného basketbalistu, který získal cenu MVP pro Nejlepšího hráče play off, přestože jeho tým ve finále NBA prohrál) znají fanoušci po celém světě pod přezdívkou „The Logo“. Právě West je totiž oním driblujícím hráčem, který rozděluje červené a modré pole slavného znaku.

Má to ale dva háčky: NBA to nikdy oficiálně neuznala.

A West by nejraději logem nebyl.

V roce 1969 měla liga jen 14 týmů a komisionář J. Walter Kennedy chtěl pro basketbal při soupeření o pozornost fanoušků novou vizuální identitu. Zhlédl se v rovněž čerstvém logu baseballové MLB: červenomodrobílá postava připraveného pálkaře odkazovala na barvy americké vlajky a Kennedy toužil po podobné konstelaci.

Povolaný designér Alan Siegel tak měl poměrně jasné zadání. Kdo ale bude tou postavou? „Přemýšlel jsem nad Abdulem-Jabbarem a jeho slavnou střelou přes hlavu,“ přiznává Siegel. „Ve hře byli i Wilt Chamberlain, Tom Havlicek, Tom Gola a pár dalších.“

Pak se mu ale dostal do ruky sportovní časopis – a v něm byla fotografie Jerryho Westa v jeho typickém úniku ke koši. Hlava ukázkově nahoře, tělo dynamicky nakloněno, perfektní koordinace, míč jakoby přilepený k ruce. „Bylo to naprosto perfektní. Mělo to švih a vzbuzovalo to dokonalý dojem pohybu,“ vzpomíná Siegel.

Jerry West měl být vzorem pro logo NBA

Vznikla tak ikonická vizuální podoba soutěže, která je dnes vzorem pro ostatní sportovní podniky: ať už generovaným ziskem, nebo celosvětovým dopadem. Logo NBA zdobí trika, mikiny, bundy, čepice, ponožky a další sportovní propriety. Liga dokázala najít model, jak pokračovat i během koronavirové pandemie, a na startu 75. sezony je v obdivuhodné kondici: logo teď navíc u příležitosti tří čtvrtin století opustilo vertikální zobrazení a na jeden ročník se zformovalo do podoby démantu.

Ano, symbol bohatství a prosperity.

Ale bez jediného dolaru pro Jerryho Westa. NBA totiž nikdy oficiálně neuznala Westa za přímou Siegelovu inspiraci. „Neexistují o tom žádné důkazy,“ vzkázal kdysi nejmocnější komisionář David Stern prostřednictvím tiskového mluvčího na přímý dotaz médií, zdali je ikonickou siluetou právě West.

„Když jsem jim to tenkrát ukazoval, neřekl jsem přímo, že to je Jerry,“ vzpomínal po letech na setkání s tehdejšími veliteli NBA Siegel. „Řekl jsem jim po pravdě, že inspirací byla fotka, kterou jsem našel. Ale lidi to pak nějak dohledali. Jednou jsem potkal i Davida Sterna a říkal jsem mu, jak to bylo. Nechtěl o tom ani slyšet, ať už byl důvod jakýkoliv. Myslím ale, že nechtějí, aby bylo logo spojováno s jedním konkrétním hráčem. Chtějí klást důraz na týmovost.“

A co muž, který je v ohnisku letité kontroverze?

Jerrymu Westovi patří s průměrem 27 bodů na zápas stále 4. místo historických tabulek v této statistice, za ním jsou například LeBron James i Kevin Durant. Nezářil ale jen v dresu na palubovce: byl to právě on, kdo dal coby generální manažer Lakers dohromady Shaquillea O´Neala a Kobeho Bryanta a stvořil tak zatím poslední dynastii NBA, která dokázala získat tři tituly v řadě. Bryant o něm celou svou kariéru mluvil jako o svém mentorovi, West k dlouhé řadě hráčských trofejí získal dvakrát i ocenění pro nejlepšího funkcionáře NBA.

Coby introvert se až v roce 2011 přiznal k celoživotním depresím, jejichž původ tkví v násilnickém chování jeho otce. „Nemám rád nic, co ke mně přitahuje pozornost,“ postěžoval si tichý muž v roce 2017. Velmi rezervovaně se staví i ke svému zvěčnění na logu. „Přál bych si, aby se nikdy nedostalo ven, že jsem to já,“ prohlásil West už před lety. „Kdybych byl NBA, styděl bych se za to. Na jednu stranu je to samozřejmě lichotivé, ale přál bych si, aby třeba jednou logo změnili. Opravdu by mě to potěšilo.“

Podobné hlasy se zvedly hlavně po tragické smrti Kobeho Bryanta na začátku roku 2020 – a to i mezi některými současnými hráči, kteří by místo Westa raději viděli právě Bryanta. Online petice podporující tento krok nasbírala přes tři miliony podpisů, NBA ovšem nikdy podobné spekulace ani nekomentovala.

Ostatně, proč měnit něco, co dokonale funguje? Změna designu by také velmi pravděpodobně otevřela otázku finančního vypořádání se s Westem, na které ze strany NBA nikdy nedošlo. „Je to trapná situace a raději bych ji nerozváděl,“ ošíval se viditelně nervózní West v televizním rozhovoru před čtyřmi lety: „Kdybych od vedení ligy dostal nějaký honorář, určitě bych ho využil k pomoci mladým lidem v místech, kde je to třeba. Podpořil bych provoz a výstavbu basketbalových hal pro chudé.“

Zatím se tak ale téměř jistě nestane. Slavné – a napůl tajemné – logo dál žije vlastním životem.