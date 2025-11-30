Vary jedou, pomohlo pivo. Frodl: Jsme výborný tým. Bitku v hledišti ukončili těžkooděnci
Osm třetin Dominik Frodl nedostal od Litvínova gól. Až ve třetím zápase v sezoně ho odčaroval probuzený střelec David Kaše. Z předchozích dvou vyšel gólman Karlových Varů s nulou. Od Vervy inkasoval po 163 minutách hry, Nicméně Energie z duelu vyšla opět vítězně. Po výsledku 1:2 urval tým z lázeňského města třetí vítězství nad Chezou v řadě, celkem čtvrté v řadě a taky čtvrté za sebou na Hlinkově stadionu.
Karlovy Vary padly s Chezou naposledy v předposlední den loňského roku. Ze tří měření sil v tomto ročníku vycházejí s plným počtem bodů a skóre 9:1. Jako hlavní strůjce toho všeho vychází Dominik Frodl. „Věděl, že jsme je dvakrát porazili, chtěli jsme navázat na šňůru, kterou máme. Skvělý výkon z naší strany po celý zápas a parádní bloky na konci, kdy byl Litvínov v tlaku. Jestli nám tohle chybělo v zápasech předtím, tak teď díky tomu vyhráváme,“ připomněl.
Energie doma postupně pokosila Kometu, Třinec i Vítkovice, výhra v Litvínově byla její čtvrtou v řadě. „Něco jsme si řekli, po nepovedených zápasech jsme zašli na pivo a od té doby to jde. Hlavně jsme začali plnit věci, které máme. A když je plníme, jsme výborný tým,“ vysvětlil Frodl, odkud vytryskl karlovarský gejzír.
„Potvrdili jsme stoupající tendenci. Obětavostí, trpělivostí, díky gólmanovi jsme zápas zvládli,“ navázal asistent trenéra David Moravec. „Zároveň to není tak, že se nám daří zrovna na Litvínov. Tak se to sešlo, první dva zápasy byla taky každý jinak náročný. Tenhle byl otevřenější, jezdilo se nahoru dolů. Oba brankáři předvedli skvělé výkony,“ dodal.
Napadení hostujících fans
Osud podkrušnohorského derby určila druhá třetina. Karlovarští gólem Davida Šťastného z přesilovky a dorážkou Vojtěcha Čihaře odskočili o dvě délky. Zápas hodně bolel, bojovalo se na ledě i v ochozech. Ve 13. minutě Nicolas Hlava sundal před branky hostů Filipa Koffera, který si litvínovských hráčů dost všímal a pošťuchoval je. Strhla se mela, tvrdší bitka mezitím začala v hledišti u sektoru karlovarských fanoušků.
Jeden z členů přítomné ochranky strčil hlavního kotelníka s tlampačem, ten mu oplatil, načež se do něj sekuriťák pustil pěstmi. Drsnou potyčku se podařilo uhasit. Do sektoru napochodovala jednotka policejních těžkooděnců.
Všem zatrnulo šest a půl minuty před koncem, kdy Matěj Maštalířský dostal nešťastně přímý zásah pukem do obličeje a na ledě se objevila krev. Po Michalu Gutovi přišel Litvínov tímhle způsobem v krátké době o druhého hráče. V závěru domácí tlačili, Frodl za pomoci bojové jednotky před ním uhájil.
„Přitom se mí tady dlouhodobě nedařilo. Celou třetí třetinu jsme hráli aktivně, dostali jsme gól, kdy jsem vypíchl puk a ten se odrazil šťastně na zadní tyč. Ale v posledních minutách při power play jsme je do ničeho nepustili. Jsem rád, že máme výhru, hráli jsme proti nim skvělé zápasy,“ pravil karlovarský hrdina.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|30
|14
|4
|1
|11
|89:73
|51
|2
Liberec
|28
|14
|0
|5
|9
|72:66
|47
|3
Pardubice
|27
|13
|2
|3
|9
|81:62
|46
|4
Třinec
|27
|13
|3
|1
|10
|79:67
|46
|5
Plzeň
|27
|12
|3
|3
|9
|69:51
|45
|6
Mountfield
|27
|12
|4
|1
|10
|72:58
|45
|7
Brno
|27
|13
|1
|3
|10
|75:74
|44
|8
K. Vary
|27
|13
|1
|2
|11
|67:70
|43
|9
Č. Budějovice
|28
|11
|3
|2
|12
|80:78
|41
|10
Vítkovice
|28
|11
|3
|2
|12
|70:80
|41
|11
Olomouc
|28
|12
|1
|2
|13
|58:74
|40
|12
Kladno
|28
|9
|3
|4
|12
|71:81
|37
|13
M. Boleslav
|28
|9
|3
|2
|14
|56:68
|35
|14
Litvínov
|28
|5
|2
|2
|19
|52:89
|21
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž