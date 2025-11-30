Předplatné

Vary jedou, pomohlo pivo. Frodl: Jsme výborný tým. Bitku v hledišti ukončili těžkooděnci

Dominik Frodl si vylepšil svou letošní bilanci s Litvínovem
Dominik Frodl si vylepšil svou letošní bilanci s LitvínovemZdroj: HC Energie Karlovy Vary
Karlovy Vary porazily Litvínov i potřetí v sezoně
Brankář Karlových Varů Dominik Frodl
Brankář Karlových Varů Dominik Frodl
Brankář Karlových Varů Dominik Frodl
Karlovarští hokejisté oslavují vítězství
Hráči Litvínova se radují z gólu v utkání proti Kometě
Litvínovští hráči se radují z gólu v utkání proti Kometě
8
Fotogalerie
Pavel Bárta
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Osm třetin Dominik Frodl nedostal od Litvínova gól. Až ve třetím zápase v sezoně ho odčaroval probuzený střelec David Kaše. Z předchozích dvou vyšel gólman Karlových Varů s nulou. Od Vervy inkasoval po 163 minutách hry, Nicméně Energie z duelu vyšla opět vítězně. Po výsledku 1:2 urval tým z lázeňského města třetí vítězství nad Chezou v řadě, celkem čtvrté v řadě a taky čtvrté za sebou na Hlinkově stadionu.

Karlovy Vary padly s Chezou naposledy v předposlední den loňského roku. Ze tří měření sil v tomto ročníku vycházejí s plným počtem bodů a skóre 9:1. Jako hlavní strůjce toho všeho vychází Dominik Frodl. „Věděl, že jsme je dvakrát porazili, chtěli jsme navázat na šňůru, kterou máme. Skvělý výkon z naší strany po celý zápas a parádní bloky na konci, kdy byl Litvínov v tlaku. Jestli nám tohle chybělo v zápasech předtím, tak teď díky tomu vyhráváme,“ připomněl.

Energie doma postupně pokosila Kometu, Třinec i Vítkovice, výhra v Litvínově byla její čtvrtou v řadě. „Něco jsme si řekli, po nepovedených zápasech jsme zašli na pivo a od té doby to jde. Hlavně jsme začali plnit věci, které máme. A když je plníme, jsme výborný tým,“ vysvětlil Frodl, odkud vytryskl karlovarský gejzír.

„Potvrdili jsme stoupající tendenci. Obětavostí, trpělivostí, díky gólmanovi jsme zápas zvládli,“ navázal asistent trenéra David Moravec. „Zároveň to není tak, že se nám daří zrovna na Litvínov. Tak se to sešlo, první dva zápasy byla taky každý jinak náročný. Tenhle byl otevřenější, jezdilo se nahoru dolů. Oba brankáři předvedli skvělé výkony,“ dodal. 

Napadení hostujících fans

Osud podkrušnohorského derby určila druhá třetina. Karlovarští gólem Davida Šťastného z přesilovky a dorážkou Vojtěcha Čihaře odskočili o dvě délky. Zápas hodně bolel, bojovalo se na ledě i v ochozech. Ve 13. minutě Nicolas Hlava sundal před branky hostů Filipa Koffera, který si litvínovských hráčů dost všímal a pošťuchoval je. Strhla se mela, tvrdší bitka mezitím začala v hledišti u sektoru karlovarských fanoušků. 

Jeden z členů přítomné ochranky strčil hlavního kotelníka s tlampačem, ten mu oplatil, načež se do něj sekuriťák pustil pěstmi. Drsnou potyčku se podařilo uhasit. Do sektoru napochodovala jednotka policejních těžkooděnců.

Všem zatrnulo šest a půl minuty před koncem, kdy Matěj Maštalířský dostal nešťastně přímý zásah pukem do obličeje a na ledě se objevila krev. Po Michalu Gutovi přišel Litvínov tímhle způsobem v krátké době o druhého hráče. V závěru  domácí tlačili, Frodl za pomoci bojové jednotky před ním uhájil.

„Přitom se mí tady dlouhodobě nedařilo. Celou třetí třetinu jsme hráli aktivně, dostali jsme gól, kdy jsem vypíchl puk a ten se odrazil šťastně na zadní tyč. Ale v posledních minutách při power play jsme je do ničeho nepustili. Jsem rád, že máme výhru, hráli jsme proti nim skvělé zápasy,“ pravil karlovarský hrdina. 

KonecLIVE
12

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta3014411189:7351
2Liberec281405972:6647
3Pardubice271323981:6246
4Třinec2713311079:6746
5Plzeň271233969:5145
6Mountfield2712411072:5845
7Brno2713131075:7444
8K. Vary2713121167:7043
9Č. Budějovice2811321280:7841
10Vítkovice2811321270:8041
11Olomouc2812121358:7440
12Kladno289341271:8137
13M. Boleslav289321456:6835
14Litvínov285221952:8921
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů