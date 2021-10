Češi v NBA: Dejte nám minuty! Jaké jsou pozice Satoranského a Krejčího?

Jeden vstupuje do šesté sezony v NBA, druhého čeká premiérový ročník. Tomáš Satoranský (29) s Vítem Krejčím (21) mají však jedno společné – čeká je tuhý boj o minuty na hřišti i o svou budoucnost v nejlepší basketbalové lize světa. Veterán Sato se mezi Pelicans pokusí přispět klubu, který nutně potřebuje úspěch, k postupu do play off. Krejčího Oklahoma patří mezi nejslabší ligové týmy a její mladičká soupiska připomíná líheň, z níž pouze nejsilnější vydrží mezi šlechtou dál.

Opona pětasedmdesátého ročníku NBA se zvedla již v noci, dva čeští vyslanci jdou do práce ale teprve dnes. Tomáše Satoranského čeká domácí premiéra v dresu New Orleans Pelicans proti silné Philadelphii, Krejčího OKC hostuje na půdě neméně nadupaného Utahu.

Satoranského čeká premiérové působení v Západní konferenci a především tuhý konkurenční boj o místo na hřišti. Za týden mu bude třicet let, na soupisce Pelicans je dvojnásobný otec druhým nejstarším mužem. Před sebou má prvního rozehrávače Devonte´ Grahama a za sebou (snad) dvacetiletého mladíka Kiru Lewise, třináctku draftu z roku 2020.

Českému borci končí po sezoně smlouva a je neznámou, jaké plány s ním Pels mají. Z logiky věci by měl dostat víc času mladý Lewis, New Orleans však nemá velký prostor na experimenty. Čas pro úspěch (rozumějte play off) a udržení spokojenosti největší hvězdy Ziona Williamsona je právě teď.

„Saty je podle mě správný kousíček mozaiky do dobrého týmu, ale těžko říct, jestli jsou Pelicans teď pro něj ten správný tým. Můžou mít dobrou sezonu, ale taky nemusí. Všechno bude záležet na tom, jak se bude dařit týmu. A to je hodně nevyzpytatelný,“ myslí si jedna z legend českého basketbalu Luboš Bartoň.

Pelicans vstoupí do sezony bez největší star Williamsona, který po letní zlomenině nohy není ještě fit. V přípravě zrovna nezářili. Vyhráli jediný ze čtyř zápasů, český borec sbíral průměrně 14 minut a 4 body na utkání. Navíc většinou nehrál s míčem a nedirigoval, ale kempoval v rohu na trojkovém oblouku čekaje na pas.

Nový hlavní kouč Willie Green má k ruce sedmý nejmladší kádr z ligy, tři nové hráče v základní pětce (Graham, Alexander-Walker, Valančiunas) a před sebou tlak na výsledky. Vždyť v play off hráli Pelicans naposledy v roce 2018.

„Není to moc stabilní situace, ale Saty má určitě nějaký kredit. Hodně bude záležet na tom, jak se bude dařit týmu, což ovlivnilo i jeho štaci v Chicagu. Kdyby se týmu dařilo víc, tak by byl teď taky v jiné situaci,“ uvažuje Bartoň. Server nba.com predikuje New Orleans zápornou bilanci 38:44 a účast v Play-In turnaji, v němž se sedmý až desátý tým konference střetne o místo v play off.

To Oklahoma City Thunder, jejíž uniformu oblékne Vít Krejčí, má dřít samé dno tabulky Západu. A jednadvacetiletý strakonický rodák bude muset být trpělivým čekatelem na minuty. Loni koncem září si přetrhl zkřížený vaz v koleni, od té doby nehrál ostrý zápas. Ani v přípravě, jelikož měl problémy s pracovním vízem a osobně si ho letěl vyřizovat do Mexika.

Ve čtrnácti do Španělska, ve dvaceti do NBA. Vít Krejčí si splnil životní sen

Vše už je srovnané a Krejčí je připravený na šanci. S OKC podepsal smlouvu na čtyři roky, letos má plat 925 000 dolarů, na další ročník má garantovanou jen polovinu smluvní částky, tedy 780 000 dolarů. Další dva roky jsou již pouze týmovou opcí. Musíš ukázat, že sem patříš, křičí tenhle kontrakt.

„V Oklahomě to mají nastavené jasně. Pojďme developovat co nejvíc hráčů a uvidíme, co nám z toho vykvete. Je velké riziko, že jen jeden z pěti se ujme. To není o tom, že by Víťa neměl šanci, naopak s ním zacházejí velmi dobře, starají se o něj. Všechny indikace vedou k tomu, že udělali maximum, aby ho dostali na správnou stezku. A později se uvidí… Každopádně je na začátku něčeho pěkného a jen doufám, že dostane správnou šanci,“ přeje krajanovi Bartoň.

OKC má pro příští léta astronomických 36 voleb na draftu, konkurence se bude stupňovat. Krejčí je v USA od března, dostal byt i auto, uzdravil se po operaci, s týmem absolvoval celou přípravu, a ač se dá čekat, že bude pendlovat mezi prvním týmem a farmářskou G-League v dresu Oklahoma City Blue, pořád je součástí NBA.

„Musí být připravený, až jeho příležitost přijde a chytit ji za pačesy. Musí se rozehrát, přes rok nehrál zápas a i před tím hrál hodně málo minut na téhle úrovni. Tam bude na místě velká trpělivost,“ varuje před přehnanými očekáváními Bartoň.

Opona NBA se zvedá poprvé se dvěma Čechy. Hodně štěstí na lovu minut, borci.

Tomáš Satoranský v NBA

klub zápasy minuty body doskoky asistence 2016/17 Washington 57 12,6 2,7 1,5 1,6 2017/18 Washington 73 22,5 7,2 3,2 3,9 2018/19 Washington 80 27,1 8,9 3,5 5,0 2019/20 Chicago 65 28,9 9,9 3,9 5,4 2020/21 Chicago 58 22,5 7,7 2,4 4,7

