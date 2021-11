Farma NBA? Na body se nekouká, mám hrát svou hru, říká Krejčí

„Byl to skvělý pocit vyběhnout po tak dlouhé době na hřiště a hrát větší porci minut. Rozhodně jsem se na to těšil. Navíc nám zápas vyšel, takže jsem se na hřišti bavil víc než kdykoliv předtím,“ uvedl Krejčí, který uplynulý rok věnoval rehabilitaci vážně zraněného kolene.

Plánovaný přesun do rezervy Oklahomy je tak příležitostí k vyšší minutáži a rodák ze Strakonic skutečně proti Salt Lake City dostal největší prostor z týmu. „Je to další krok k návratu Vítka na palubovky. G-League je ideální soutěž na restart po zranění a zároveň bude pod stálým drobnohledem Thunder,“ potvrdil Phillip Parun, hráčův agent z PPGSport / Octagon Basketball Europe, který zastupuje i Tomáše Satoranského.

Jaké bude mít Krejčí v dresu rezervy NBA úkoly? „V G League po nás chtějí, abychom hráli přesně to, co v NBA. Nekoukají na to, jestli dáme dvacet nebo třicet bodů, protože to se v NBA pak stejně nedá napodobit. Máme hrát svou hru,“ říká velký talent českého basketbalu.

Na jeho nejlepší akce z debutu a další dojmy se můžete podívat ve VIDEU.