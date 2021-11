Žádný alibismus, odvážná hra. Čím mladý čahoun Krejčí zaujal v USA?

Pár vteřin v NBA, vydatná porce minut v G-League. Basketbalista Vít Krejčí bude v této sezoně pendlovat mezi týmem Oklahoma City Thunder a jeho rezervou OKC Blue. A právě ve farmářském týmu by se měl jedenadvacetiletý Čech dostávat do herní formy po rok dlouhé rehabilitaci zraněného kolene. Rozebrali jsme první dva zápasy Krejčího v G-League a nabízíme vám jeho „scouting report“.

Agresivní hra na koš a tvorba hry na hraně rizika – to jsou dva hlavní atributy, kterými se Krejčí v dresu OKC Blue při vysokých výhrách nad Salt Lake City prezentoval. „Chtějí po nás, abychom hráli to, co máme hrát i v NBA. Na body se tu nekouká, jsme v G-League kvůli naší hře,“ popisuje rodák ze Strakonic zadání šéfů z hlavního týmu Thunder.

Ze „scouting reportu“ je zřejmé, že Krejčí dokáže využívat své dva metry výšky, a že v útoku skutečně nedrží zpátky. Co jsou jeho další hlavní zbraně? Čím překvapil? V čem může být basketbal v jeho podání pro NBA zajímavý? Podívejte se na VIDEO s nejlepšími akcemi Víta Krejčího s komentářem.