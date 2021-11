Antetokounmpo 47 body zdrtil Lakers. Jízda Phoenixu i bláznivý koš z půlky

Řecký basketbalista Giannis Antetokounmpo zařídil 47 body výhru Milwaukee 109:102 nad Los Angeles Lakers. Obhájci titulu zvítězili teprve posedmé v sezoně NBA a zatím se drží pod hranicí postupu do play off. Naproti tomu Phoenix zažívá skvělý vstup do ročníku, proti Dallasu slavil desátou výhru za sebou (105:98) a má druhou nejlepší bilanci v lize. Ve Východní konferenci i přes porážku 87:97 se Charlotte zůstal první Washington, ale už jen těsně před trojicí pronásledovatelů, mezi které se dotáhlo Miami. Heat vyhrálo 113:98 nad New Orleans, za které zaznamenal tři body, tři doskoky a asistenci český reprezentant Tomáš Satoranský.