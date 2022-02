Curry si užil utkání hvězd, nasázel 16 trojek. Je z jiné planety, chválil LeBron

„Je to pro mě velká pocta. Získat cenu pojmenovanou po Kobe Bryantovi je velmi speciální,“ řekl třiatřicetiletý Curry. Střeleckou pohodu ukazoval už při rozcvičování, neboť trefil čtyři střely z poloviny hřiště za sebou. A při zápase pak potvrdil, proč je nejlepším trojkařem historie NBA, a proč se o něm říká, že nejvíce ovlivnil moderní způsob basketbalu.

V zápase střílel z rozličných pozic bez ohledu na to, jak daleko je od koše. Často i poblíž poloviny hřiště. Dokonce dal pět trojek během 128 vteřin. Při jednom z dalekonosných pokusů nejprve „vyfintoval“ bránícího Trae Younga a ihned po střele se otočil a ani se nedíval, zda míč propadne košem, jelikož si byl jistý, že ano.

„Tenhle člověk je z jiné planety,“ prohlásil o Currym jeho kapitán James. „Jako kdyby měl k ruce přidělané automatické zaměřování. Když se dostane do pohody, tak všichni v hale vědí, že každá jeho střela jde přesně do středu koše. Je to nádhera,“ doplnil. James se také mezi hvězdami neschovával. Ve své domovině v Clevelandu, kde začínal kariéru v NBA, pomáhal táhnout svůj tým k vítězství.

Exhibiční duel se hrál podle jiných pravidel. Pro poslední čtvrtinu byla dopředu dána hranice, že vyhraje ten z týmů, který jako první dá 163 bodů. A právě James dal poslední rozhodující koš. Trefil se z otočky. Svůj výběr tak v Utkání hvězd dovedl k vítězství už popáté, celkem zaznamenal 24 bodů a 8 asistencí.

Janis Adetokunbo nasbíral 30 bodů a 12 doskoků.V týmu Kevina Duranta, který do hry nezasáhl kvůli zranění, byl nejvíce vidět Joel Embiid. Pivot Philadelphie potvrdil formu 36 body a 10 doskoky. Devin Booker přidal 20 bodů.

K vidění bylo i několik pohledných smečí. Ja Morant se otočil kolem své osy, než zasmečoval po nahození od spoluhráče. Nový spoluhráč Tomáše Satoranského v San Antoniu Dejounte Murray si míč nahodil sám o desku a další smeč přidal poté, co mu LaMelo Ball nahazoval míč mezi nohama.