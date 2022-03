Trápení, covid, lavička a krkolomná akce. Satoranský: Mám strašnou chuť!

Na poslední dva měsíce jen tak nezapomene. Trápení v dresu New Orleans Pelicans, pozitivní test na covid, lavička náhradníků – a pak krkolomná akce s několika trejdy. Tomáš Satoranský doputoval přes Portland a San Antonio zpět do Washingtonu, kde v dresu Wizards začínal v roce 2016 svou kariéru v NBA. „Washington vnímám jako svůj domov,“ přiznal český rozehrávač v rozhovoru pro deník Sport a magazín NBA Triple na Nova Sport, prvním pro česká média po uzávěrce přestupů. O čem Satoranský mluvil?

O Washingtonu

„Washington jsem v rámci NBA vždycky vnímal jako své domovské prostředí. Když jsem se vracel v dresu Chicaga i letos za New Orleans, tak jsem cítil podporu fanoušků i organizace. Strávil jsem tady první tři roky a je to pro mě speciální místo. Pro mě bylo prioritou, abych se dostal tam, kde se mnou počítají, kde budu důležitou součástí týmu, kde mě okolí zná, a kde budu mít zase radost ze hry. Už první zápas jsem cítil, že to bude všechno přirozenější. Doufám, že se to bude jen zlepšovat.“

O týmu Wizards

„Za ty tři roky se toho samozřejmě změnilo hodně. Je tu nový generální manažer, který udělal spoustu práce. Máme úplně nové trenérské jádro, je hodně nových lidí i kolem týmu: doktoři a fyzioterapeuti. To se stává v NBA dost často – když se změní vedení, vymění se celá struktura organizace. Máme i hráčský potenciál, Východní konference je vždycky otevřená a i letos chceme ještě zabojovat o play off – jsme jedenáctí a do play off může proklouznout ještě desátý tým. Bohužel, náš nejlepší střelec Bradley Beal je zraněný a nejde nahradit. Je to škoda, vedle něj jsem hrál před lety možná nejlepší basket v kariéře.“

Tomáš Satoranský prožil obnovený debut ve Washingtonu • Foto ČTK

O prvním zápase za Wizards

„Ocitl jsem se na šestkách za stavu, kdy jsme vedli o bod, takže to byl hned důležitý moment. Obě jsem proměnil a Detroit jsme porazili 116:113. Samozřejmě celá situace byla hodně bizarní, protože je náročné měnit týmy v rychlém sledu dvakrát po sobě. Doufám, že mi pomůže nová energie a nadšení z toho, že budu dostávat minuty. Poctivě jsem trénoval, doufal v lepší situaci a novou šanci – a teď přišla. Myslím, že jsem se do toho rychle dostal, i když jsem neznal moc systémů. Snažím se využít každý trénink, každý moment, kdy jsem s týmem. Mám strašnou chuť do hry, basketbal mi poslední dva měsíce hrozně chyběl.“

O novém kouči

„Trénuje nás Wes Unseld Jr., což je ve Washingtonu obrovsky respektované jméno: jeho otec Wes Unseld je snad největší klubová legenda, hvězda mistrovského týmu Bullets z roku 1978. Osobně jsem ho neznal, ale než jsem sem přišel, několikrát jsem s ním mluvil po telefonu a líbí se mi hra, kterou pod ním Wizards vyznávají. Jsem fanoušek basketbalu a sleduju své bývalé týmy, proto vím, jak chce hrát. Doufám, že do systému zapadnu rychle.“

O San Antoniu

„Když mě z New Orleans vyměnili do Portlandu, věděl jsem, že tam nezůstanu. Pak přišel trejd do San Antonia, což byl vždycky můj sen. V týmu Spurs jsem byl ani ne dva týdny, ale byla to veliká zkušenost, kterou si vezmu do budoucna. Je to legendární organizace, jedna z nejlepších v celé NBA. Vždycky jsem Spurs obdivoval za jejich hru, která je nejtýmovější v historii NBA, hrál tu jeden z mých idolů Manu Ginobili. Hrajou přesně stylem, kterým se prezentuju i já: míč jde rychle z ruky k dalšímu hráči. Říká se, že když jdete do San Antonia, tak jedinou věc, kterou můžete udělat špatně, je předržovat balon. Je škoda, že jsem přišel ve špatný čas – Spurs jsou v přestavbě a minuty budou dostávat mladší hráči, já bych spíš nehrál. Kouč Popovich mě úplně chápal, několikrát jsme spolu mluvili. Proto jsme se dohodli na vykoupení ze smlouvy, abych byl volný hráč a mohl podepsat ve Washingtonu, kde minuty budou. Ale bylo to jedno z nejtěžších rozhodnutí.“

Tomáš Satoranský prožil obnovený debut ve Washingtonu • Foto Reuters

O Greggu Popovichovi

„Koučuje San Antonio od roku 1996 a má neskutečné charisma a obrovský respekt v celé organizaci. Je to cítit na každém kroku. Jeho největší doména je, že koučuje každého úplně stejně, ať jste superhvězda, nebo ne. Pamatoval si mě i ze zápasů českého nároďáku proti týmu USA na MS 2019 a OH v Tokiu, kde Američany vedl. I novinářům říkal, že mě znal z mezinárodních utkání. Věděl, že bych týmu mohl pomoci, ale nepřišel jsem do klubu v ideální dobu. Vždycky dá hráčům šanci – a dal jí i mně, našel pro mě deset minut v mém jediném zápase za Spurs.“

O budoucnosti

„Budu se soustředit na to, abych měl co nejlepší konec sezony, ale možný scénář, že bych zůstal i za rok ve Washingtonu, byl jednou z věcí, které rozhodly. Je to můj poslední rok smlouvy a člověk se snaží udělat všechno pro to, aby měl co nejlepší podmínky pro další rok. Nezavírám si dveře nikam a snažím se udělat pro svou pozici co nejvíc. I proto jsem se dohodl na vykoupení ze smlouvy se San Antoniem.“

O těžké sezoně

„V NBA nastanou situace, které nejsou úplně příjemné, ale je potřeba je vydržet. Zocelilo mě to psychicky. Bylo to na hlavu, když člověk dva měsíce nehraje a přemýšlí, co by měl změnit. Někdy není dobře, když hráč až tak moc přemýšlí nad hrou, to mě poučilo. Byla tam i veliká frustrace. Ale snažil jsem se zůstávat pozitivní, i když jsem emoční hráč. Nejdůležitější je, aby mě basket zase začal bavit.“