Unikátní double double, chvála hvězd. Satoranský se blíží nové smlouvě

Washingtonští basketbalisté jedou na mrtvém koni. Do konce sezony jim zbývá odehrát šest mačů a přesně tolik výher ztrácejí ve Východní konferenci na desátou Atlantu, která jako poslední drží postupové místo do předkola play off. Tohle již rozhodně neklapne, na palubovce to však klape Tomáši Satoranskému. Kluk z Flóry se pomalu ale jistě stává vítězem konkurzu na rozehrávače, kterého by si Wizards měli nechat i na příští sezonu.

Dosavadní jednička Raul Neto (188 cm), devětadvacetiletý Brazilec, zcela vypadl z rotace na úkor Satoranského a v létě bude nechráněným volným hráčem. Gáže veterána Ishe Smithe (183 cm) na příští ročník (4,7 milionu dolarů) není garantovaná, může být bezbolestně škrtnutý. Fakt, že oba jsou o půl hlavy menší než český basketbalista, jehož hodnota je daná také velkou univerzálností a schopností efektivně přebírat v obraně i vyšší křídla, jak si to moderní basket žádá, může být rozhodující.

„Převládá silný dojem, že se Wizards v létě pokusí získat někoho, kdo bude dlouhodobým řešením na rozehrávce. A třicetiletý Satoranský dává smysl jako jeho náhradník. Zvlášť když díky své výšce (201 cm) může hrát i na pozici dva či tři,“ napsal respektovaný server The Athletic.

Satoranskému po sezoně končí současná smlouva na 10 milionů dolarů ročně, a i když další nabídka bude jistě o dost skromnější, šance udržet se v NBA na sedmou sezonu se zdá momentálně velká. I díky tomu, že patří mezi oblíbené hráče generálního manažera Wizards Tommyho Shepparda, jenž ho před deseti lety pomohl právě Washingtonu draftovat.

S cílem přesvědčit, že může být stále platným hráčem NBA, do metropole USA přicházel. A černou můru z New Orleans zvládl zahnat. „Díky Satovi jsme organizovanější. On a KP (Kristaps Porzingis) spolu mají viditelnou chemii. V obraně je solidní, dokáže tváří tvář nižším rozehrávačům tvořit hru,“ vyzdvihuje washingtonský kouč Wes Unseld Jr..

Satoranský opět rozkvétá v prostředí, kde je cítit silný mezinárodní vliv. Nejlepší basket kariéry hraje právě teď mladý Izraelec Deni Avdija, daří se Japonci Ruii Hachimurovi. A především je skvělou shodou okolností, že začátkem března začal hrát po přesunu z Dallasu hvězdný Lotyš Kristaps Porzingis. S ním Sato válel na začátku jejich kariér tři sezony v Seville, jsou dobrými kamarády a rozumí si i na palubovce. Zvlášť jejich spolupráce v pick and rollu je hodně efektivní.

„Každý večer je na hřišti jedním z nejtvrději pracujících hráčů,“ oceňuje českého kamaráda šestadvacetiletý Porzingis, s 221 centimetry skvělý střelec z dálky. „Pokaždé, když přijde na hřiště, je ho všude plno. Pořád je v pohybu, nahání hráče v obraně a v útoku je strašně zkušený a chytrý. Spoluhráčům vytváří ty pravé pozice. Takového kluka prostě chcete mít ve vítězném týmu,“ líčí Porzingis. Reklama k nezaplacení od druhé největší hvězdy soupisky. A nezapomínejme, že ta první, momentálně po operaci zápěstí rehabilitující Bradley Beal, je také Satoranského přívržencem.

Všechna slova světa jsou hezká, ale jen ukázaná platí. A český rozehrávač o sobě poslední týdny dává vědět. Užívá si, že si vysloužil místo na rozehrávce, kde je s balónem v ruce nejplatnější. A nemusí již na nepřirozené pozici křídla kmitat bez míče či čekat v rohu na volnou trojku.

„Pořád je to se mnou v zápasech nahoru dolů, ale cítím se čím dál víc komfortněji. Každý ví, že místo na rozehrávce je pro mě nejpřirozenější, protože tam můžu využít všechny své přednosti,“ opakuje Satoranský.

Velmi dokonale to demonstroval i ve středu večer proti Orlandu. Sám si vzal pouze dvě střely, ale doskočil 10 míčů a třináctkrát asistoval parťákům na koš, čím o jedinou asistenci zaostal za osobním rekordem v NBA. Wizards triumfovali nad slabým týmem z Floridy 127:110 a byl to právě tmel Satoranský, na koho šla největší chvála. Ostatně byla to pro něj historická noc – double double bez jediného vstřeleného bodu a pouze s doskoky a asistencemi zaznamenal jako teprve třetí hráč ligových dějin. Loni v prosinci to zvládl nováček z Oklahomy Josh Giddey a v roce 1971 Norm Van Lier ze Cincinnati Royals.

Během čtyř posledních zápasů, co Sato nastupuje v základní pětce, vyhráli Wizards třikrát. Český borec během téhle série střádá 28 minut na hříšti, 4,5 bodu, 5 doskoků a především 9 asistencí. Navíc s míčem zachází velmi odpovědně, o čemž svědčí průměr jen jedné ztráty na utkání. A vyzdvihnout je třeba i statistiku + 25, o tolik bodů předčil Washington své soupeře v posledních čtyřech duelech, když byl Satoranský na place.

Wizards možná čeká posledních šest zápasů sezony, před dvojnásobným tátou Satem ale roste velmi reálná možnost, že si otevírá dveře do dalšího dobrodružství jménem NBA.