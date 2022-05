Dončičův problém: v play off má průměr jak Jordan, tým ale netáhne

Mikal Bridges skončil druhý v hlasování o nejlepšího obránce sezony NBA. Při necelých dvou metrech výšky má rozpětí paží 215 centimetrů a bleskurychlé nohy. Když se přilepí na soupeře, má z toho dotyčný obyčejně pokažený večer. Jeden z nejočekávanějších minisoubojů v sérii Phoenix – Dallas však elitní obránce prohrál.

Třiadvacetiletý slovinský fenomén Luka Dončič ho přejel jak rychlík. 45 bodů, 12 doskoků, 8 asistencí – to jsou čísla, která ve věku 23 let či nižším naposledy v play off zapsal Kobe Bryant. A stejně na tom nezáleželo.

Suns si vybrali vlastní medicínu, s jakou Dallas přehrají. Nechají Dončiče být Dončičem a budou věřit, že jediný hráč je neporazí. Tahle karta kouči Montymu Williamsovi vyšla dokonale.

Slovinec byl k nezastavení, jelikož ho Phoenix nezdvojoval a nesnažil se ho přinutit, aby se zbavil míče. Dončič proměnil 15 z 30 střel z pole včetně osmi nájezdů do koše a dvou smečí. Ostatní borci v bílých uniformách ale číslu 77 nedokázali sekundovat a byli zle z rytmu. Dončič dal 45 bodů, ostatní čtyři členové základní pětky pouze 39 dohromady. Tohle se Slovinci stalo již podruhé ze sedmnácti play off mačů, k nimž v kariéře nastoupil.

„Luka si dělal, co chtěl. Najížděl, střílel trojky i ze střední vzdálenosti. A taky ostatním připravil řadu skvělých pozic, které obyčejně dáváme. Příště by se k jeho párty měli ostatní připojit,“ povzdechl si kouč Dallasu Jason Kidd.

Přesně tomu však hodlají loňští finalisté z Phoenixu, kteří letos se 64 výhrami v základní části ustanovili nový klubový rekord, zamezit. „Pokaždé, když od někoho dostanete 45 bodů, není to hezký pohled do statistik. Ale mě víc zajímá, kolik měli asistencí. A to bylo pouze 16. Jejich ostatní hráči nepředvedli to, čeho jsou schopní,“ mnul si ruce Williams.

Všech 30 střel, které si Dončič v zápase vzal, bylo po driblinku. To znamená, že ani jednou nedostal pas do pozice, vše si musel odpracovat sám. Za to, že se z jejich zápasů v play off pravidelně stává Dončičova one man show, byli Mavericks kritizovaní již v posledním play off. A nyní se podle podobného mustru pokračuje. Dončič má sice v play off kariérní průměr 33,4 bodu na zápas, což je spolu s Michaelem Jordanem nejvyšší příděl historie, na rozdíl od šestinásobného šampiona ligy zatím svůj tým dokázal pouze letos přenést přes první kolo. V minulých dvou ročnících se mu to nezdařilo a letos nikdo netipuje, že by mohli Mavericks v semifinále Západu komplexně hrající Phoenix vyřadit.

První zápas ukázal, jak těžké to bude. Suns vedli během utkání až o 21 bodů a přestože pustili soupeře v závěru z otěží, jejich vítězství nebylo v ohrožení. Dončič, sám voják v poli, nedokázal vše zařídit sám. To je opakující se téma, na které dosud hledají Mavericks řešení marně.

Nejvyšší bodový průměr v play off za kariéru

1. Luka Dončič - 34,7

- Michael Jordan - 34,7

3. Allen Iverson - 29,7

4. Kevin Durant - 29,4

5. Jerry West - 29,1

Výsledky play off NBA

Semifinále Východní konference - 1. zápas: Miami - Philadelphia 106:92. Semifinále Západní konference - 1. zápas: Phoenix - Dallas 121:114.