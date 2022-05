Miami a Phoenix jsou v NBA krok od postupu, oba týmy vysoko vyhrály

Basketbalisté Miami deklasovali v NBA doma Philadelphii 120:85 a ve čtvrtfinále play off vedou 3:2 na zápasy. Nyní mají dva pokusy na to, aby přidali čtvrtou výhru a prošli do semifinále. Stejně je na tom vítěz základní části Phoenix, který rovněž vysoko vyhrál nad Dallasem 110:80 a je také krok od postupu.

Za stavu 2:2 byly oba úterní souboje klíčové. Hráči Miami to psychicky zvládli mnohem lépe než Philadelphia. Jejím hráčům se nedařilo v útoku a už v první čtvrtině nabrali dvoucifernou ztrátu. Únik domácích sice Sixers zastavili, ale zpět do kontaktu už se nedostali. V poslední čtvrtině naopak odpadli, Heat šňůrou 12:0 zápas definitivně zlomili a nakonec vyhráli o 35 bodů. Vyrovnali tak nejvyšší vítězství v letošním play off a zaznamenali druhé nejvyšší pro Miami v historii play off.

„Soupeř byl mnohem fyzičtější. My neběhali, hráli jsme ve šnečím tempu. Oni byli ve všem tvrdší, silnější a rychlejší. Jejich energie byla lepší,“ hodnotil trenér Philadelphie Doc Rivers. „Je to ale pořád jen jeden zápas. Oni to vědí, my to víme. Další zápas u nich zas může být úplně jiný. Musíme udržet naší koncentraci a přidat poslední výhru,“ dodal kouč Miami Erik Spoelstra. Hned sedm jeho svěřenců mělo dvouciferný počet bodů. Lídrem byl s 23 body Jimmy Butler, Max Strus dal 19 bodů. Za Sixers dal 17 bodů Joel Embiid.

Ve Phoenixu se odehrál zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním měl navrch Dallas, jenže ve druhém Maverick propadli, když v úvodu třetí čtvrtiny soupeři dovolili šňůru 17:0 a Phoenix už šanci dovedl k jasnému vítězství. Během klíčové šňůry dal 8 ze svých 20 bodů Deandre Ayton a 7 bodů přidal Devin Booker, který byl s 28 body nejlepším střelcem Phoenixu. Za Dallas měl rovněž 28 bodů Luka Dončič, Jalen Brunson přidal 21 bodů, ale postrádali větší pomoc od spoluhráčů. Mavericks měli ve třetí čtvrtině 12 ztrát.

2. kolo play off NBA:

Východní konference - 5. zápas:

Miami - Philadelphia 120:85, stav série 3:2.

Západní konference - 5. zápas:

Phoenix - Dallas 110:80, stav série 3:2.