Golden State v semifinále. Boston si v bitvě s obhájcem vydřel sedmý zápas

Hráči Golden State se rychle vzpamatovali z debaklu, který jim Memphis uštědřil v minulém zápase, kdy vedl až o 55 bodů. Doma ukázali velkou sílu své základní pětky a zcela přehráli soupeře na doskoku.

Grizzlies přitom jsou nejlépe doskakujícím týmem základní části a druhým nejlepším v play off, ale tentokráte je Warriors přeskákali 70:44 a hned 25 doskoků získali v útoku. Více doskoků v play off měli naposledy San Antonio Spurs v roce 1983.

Velkou zásluhu na tom má Kevon Looney, který sám získal 22 doskoků a z toho 11 v útoku. V útoku pak Klay Thompson dal osm trojek a 30 bodů, Steph Curry přidal šest trojek a 29 bodů.

Memphis odolával a ještě šest a půl minuty před koncem vedl 89:87. Pak ale dal velmi důležitých pět bodů Andre Wiggins, Curry přidal dvě trojky, a když tři minuty před koncem zvýšil na rozdíl 13 bodů trojkou Thompson poté, co Looney dvakrát doskočil v útoku, bylo o vítězi rozhodnuto.

Boston vedl nad Milwaukee většinu zápasu, ale ve čtvrté čtvrtině se jeho osmnáctibodové vedení zmenšilo na pouhé čtyři body a Bucks byli osm minut před koncem zpět ve hře.

Pak ale vzal zápas do svých rukou Tatum. Ten se postaral o 16 z 26 bodů Bostonu v poslední části a celkem 46 body zařídil vítězství Celtics. "Prostě jsem do toho chtěl dát všechno. Nechtěl jsem pak litovat, že jsme vypadli. Museli jsme vyhrát a já se to snažil zařídit," prohlásil Tatum.

"Byl neuvěřitelný," ocenil soupeře Janis Adetokunbo, který sám měl skvělý zápas se 44 body a 20 doskoky, ale ani to Milwaukee nestačilo. Tatum totiž měl velkou podporu i od Jaylena Browna s 22 body a Marcuse Smarta s 21 body. Dohromady tak dali 89 ze 108 týmových bodů.

"Nikdo v této sérii nedokáže vyhrát dva zápasy po sobě, tak je teď na nás, abychom to v sedmém utkání urvali a postoupili. Bude to zápas, na který všichni čekají. Když prohraješ, máš po sezoně, když vyhraješ, tak postupuješ. Bude to drama,“ řekl trenér Milwaukee Mike Budenholzer.

Výsledky 2. kola play off NBA

Východní konference - 6. zápas:

Milwaukee - Boston 95:108, stav série 3:3.

Západní konference - 6. zápas:

Golden State - Memphis 110:96, konečný stav série 4:2.