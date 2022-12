Unikátní výkon v NBA. Neuvěřitelný Dončič řídil ďábelský obrat

Luka Dončič zaznamenal v NBA při vítězství Dallasu nad New Yorkem unikátní bilanci 60 bodů, 21 doskoků a 10 asistencí. • Reuters

Slovinský basketbalista Luka Dončič zaznamenal v NBA při vítězství Dallasu nad New Yorkem 126:121 po prodloužení unikátní bilanci 60 bodů, 21 doskoků a 10 asistencí. Mavericks uspěli, i když ještě 27 sekund před koncem základní hrací doby prohrávali o devět bodů. Vít Krejčí si připsal dva body a doskok v utkání Atlanty, která podlehla na palubovce Indiany 114:129.

Dončič se postaral o první triple double s 60 body, 20 doskoky a 10 asistencemi v historii ligy a druhý triple double s 60 body. Navíc 60 body překonal rekord klubu, který dosud držel s 53 body Dirk Nowitzki, i domácí haly American Airlines Center. „Jsem neuvěřitelně unavený. Potřebuju pivo pro lepší regeneraci,“ smál se třiadvacetiletý Slovinec.

V těžko uvěřitelné koncovce nejprve Christian Wood snížil 26 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny na 106:112, po ztrátě Knicks trefil Dončič koš s faulem i následný trestný hod. Hosté po faulu proměnili jen jednu šestku, Spencer Dinwiddie opět snížil trojkou. Knicks poté proměnili sedm sekund do sirény dva trestné hody.

Za stavu 112:115 byl čtyři sekundy před koncem faulován Dončič, který první trestný hod trefil a druhý pouze nahodil. Dokázal si sám doskočit a krkolomnou střelou sekundu před koncem vyrovnal. Dalekonosný pokus Immanuela Quickleyho pak v bouřící hale s 20.377 diváky neměl šanci na úspěch.

Dončič mohutně slavil, čímž diváky dostal do varu ještě víc. „Myslel jsem, že jsme vyhráli. Proto jsem začal slavit, pak jsem se ale podíval na tabuli. Jejda, napadlo mě,“ uvedl Dončič. „Hráli jsme dobře. Jen jsme nedokázali zápas v posledních 30 sekundách dotáhnout k vítězství,“ řekl trenér Knicks Tim Thibodeau.

Prodloužení už si hráči Dallasu pohlídali, ačkoli trefili jediný pokus z pole a zbytek bodů obstarali z trestných hodů. Dinwiddie se podílel na výhře 25 body, Wood ji přidal 19. Za Knicks nasbíral 33 bodů včetně sedmi trojek Quentin Grimes a 29 bodů a 18 doskoků měl Julius Randle.

Další skvělý individuální výkon viděli fanoušci ve Washingtonu, kde ani 48 bodů a 10 doskoků Joela Embiida neodvrátilo porážku Philadelphie 111:116. Kamerunskému pivotovi sekundoval James Harden s 26 body a 13 asistencemi. Sixers se však staly osudnými trojky, jichž proměnili jen šest z 31.

Ofenzivní řádění Embiida přežili Wizards i díky 24 bodům a 10 doskokům Kristapse Porzingise nebo 19 bodům Bradleyho Beala. „Je to lepší tým, než jakou mají bilanci. To pro nás ale není omluva, zkrátka jsme na to dnes neměli,“ řekl Embiid.

Atlanta prohrávala s Indianou až o 22 bodů. Za rozhodnutého stavu v závěru se na hřiště na poslední čtyři a čtvrt minuty podíval i Krejčí, který trefil jednu ze dvou střel.

Nejlepším střelcem utkání byl domácí Buddy Hield, jenž dal šest trojek ze sedmi a připsal si 28 bodů. Tyrese Haliburton přidal 23 bodů. Hostům nestačilo 26 bodů a 10 doskoků Johna Collinse či 22 bodů a 10 asistencí Trae Younga. Atlanta má bilanci 17-17.

Lídr soutěže Boston doma porazil Houston 126:102. Zazářili hlavně Jaylen Brown, který nastřádal 39 bodů, a Jayson Tatum s 38 body. Oba proměnili šest trojek. Rockets, třetímu nejhoršímu celku v lize, nebylo nic platných ani 28 bodů mladíka Jalena Greena.

Los Angeles Lakers po sérii čtyř porážek zvítězili v Orlandu 129:110. LeBron James pomohl k výhře 28 body. Russell Westbrook zaznamenal triple double za 15 bodů, 13 doskoků a 13 asistencí.

Obhájce titulu Golden State zdolal Charlotte 110:105 a čtrnáctou výhrou z 16 domácích zápasů potvrdil nejlepší bilanci v lize na vlastní palubovce. Warriors, kterým stále chybí zraněná hvězda Stephen Curry, vedl Klay Thompson s 29 body včetně pěti trojek.

Výsledky NBA:

Indiana - Atlanta 129:114 (za hosty Krejčí 2 body, 1 doskok), Boston - Houston 126:102, Dallas - New York 126:121 po prodl., Golden State - Charlotte 110:105, Memphis - Phoenix 108:125, Oklahoma City - San Antonio 130:114, Orlando - LA Lakers 110:129, Sacramento - Denver 106:113, Toronto - LA Clippers 113:124, Washington - Philadelphia 116:111.