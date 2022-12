Vězeň z Hollywoodu: LeBron válí, ale Lakers ničí jeho poslední roky

Předposlední den roku mu bude 38 let. V NBA hraje dvacátou sezonu, a pokud kdy nějaký sportovec dokázal šálit čas, je to on. 27,1 bodů, 8,4 doskoku, 6,7 asistence – nikdo jiný kromě evropských géniů Nikoly Jokiče a Luky Dončiče nemá v tomto ročníku NBA tak komplexní čísla. Tak proč všichni LeBrona Jamese litují? LA Lakers jdou od ničeho nikam, dramaticky hrozí, že druhou sezonu po sobě nepostoupí do play off. A velikánovy poslední skvělé roky budou jen zločiným plýtváním.

Zámořská média již odpočítávají zápasy a dny. Pokud nepřijde zranění, měl by se stát v půlce února LeBron James nejlepším střelcem NBA všech dob. Momentálně mu chybí 703 bodů k překonání rekordu Kareema Abdul-Jabbara (38 387). „Lidi, na tuhle událost se zaměřte a nedoufejte v zázrak, že Lakers ještě tuhle sezonu otočí,“ nabádá bývalý hráč a nyní analytik ESPN JJ Reddick.

Když dva dělají totéž, není to totéž. Abdul-Jabbar končil kariéru ve dvaačtyřiceti v dresu Lakers třemi účastmi ve finále NBA za sebou obklopený skvělými spoluhráči.

James hraje v Hollywoodu pátou sezonu. Dvakrát nepostoupil do play off, jednou vypadl v prvním kole a v covidové bublině roku 2020 slavil titul. Z tohohle patnáctičlenného mistrovského týmu zbyl ale ve zlato-fialových barvách už jen on a druhá hvězda týmu Anthony Davis.

„Vytrejdovali spoustu důležitých kusů skládačky nebo je nechali podepsat jinde. Přitom není žádná velká věda vidět, jaké hráče kolem sebe LeBron s Davisem potřebují,“ kroutí hlavou Danny Green, jeden z odejitých hráčů.

NEJ střelecké průměry v NBA ve 37 letech 1. LeBron James 29,9 2. Karl Malone 23,2 3. Kareem Abdul-Jabbar 22 4. Julius Erving 20,2 5. Dirk Nowitzki 18,3

Obklopit dominantní hvězdy Jamese s Davisem snajpry z trojkové čáry, to mělo být minimálně pro začátek první přikázání. Realita? Lakers dali v sezoně nejméně trojek ze třiceti ligových celků, v úspěšnosti jejich střelby jsou třetí od konce. I proto figurují téměř na chvostu pořadí Západní konference a před sebou mají měsíc bez zraněného tahouna Davise, jenž léčí pravé chodidlo.

A hněv fanoušků se začíná čím dál častěji obracet k lidem v kravatách sedících v kancelářích Lakers vedených generálním manažerem Robem Pelinkou. V dějinách ligy je naprosto bezprecedentní, aby hvězda Jamesova kalibru na sklonku kariéry byla obklopena tak marným komparzem. Aby její tým udělal tak málo, aby si ještě mohla sáhnout na titul.

Na Lakers leží jako balvan loňský trejd Russella Westbrooka, někdejšího MVP soutěže. Nejlépe placený hráč týmu (47 milionů USD za sezonu) chodí do zápasů z lavičky. Ač se ve 34 letech snaží přizpůsobit, dře to. A Lakers platí jen třem svým největším hvězdám 129 milionů dolarů, mají svázané ruce…

Podle zámořských médií i sám James před rokem tlačil, aby losangeleský tým Westbrooka přivedl. Tudíž je vina i na jeho straně. Na druhou stranu letos v létě po skličující kampani, která končila bylancí 33:49 a nepostupem do play off, čekal, že tým půjde cestou all in a bude ochotný vyměnit práva volby na draftu za zdatné hráče.

Údajně to byla součást dohody, když v září podepisoval prodloužení smlouvy o dva roky, jež ho k Lakers zavázalo až do roku 2025. Jenže nedočkal se, byť například výměna s Utahem, která by přivedla elitního rozehrávače Mika Conleyho a chorvatského ostrostřelce Bojana Bogdanoviče, byla na stole.

„Poslední sezona byla mrhání LeBronovým talentem a tahle vypadá úplně stejně. Je mi ho líto,“ vyčítá Jamesův bývalý spoluhráč z Clevelandu Richard Jefferson. Sám LeBron zatím zachovává dekorum, byť poté, co losangeleský klub odstartoval sezonu čtyřmi porážkami, napsal na sociální sítě: „Jak dlouho mě ještě budou brát jako samozřejmost?“ Později ale post smazal.

Lakers mají ještě možnost zakročit před únorovou uzávěrkou přestupů, spekuluje se o výměně Westbrooka a dvou voleb v prvním kole draftu (2027 a 2029) s Indianou za dlouhána Mylese Turnera a střelce Buddyho Hielda. Byla by to krvavá oběť, která by beztak z LA neudělala aspiranty na titul, ale spíš jen respektuhodný celek.

Druhou možností je však pouze čekat a pokoušet Jamesovu trpělivost. Je historicky zdokumentováno, že mu rázné kroky nejsou cizí, jak ukázal jeho odchod z Clevelandu do Miami či právě do Lakers. O trejd si může říct až v létě, vzhledem k tomu, že nedávno prodloužil smlouvu. Mnohé insidery by ale nepřekvapilo, kdyby právě k takovému poprasku v Lakerlandu došlo.

Vnímají to všichni, i celebrity, které usedávají v Crypto.com Areně v prvních řadách. „Milý Robe Pelinko, začni jednat!“ žádá Flea, basák kapely Red Hot Chilly Peppers a fanatický příznivec Lakers.

„Pořád hraju na extrémně vysoké úrovni. Nehodlám se jen tak poflakovat. Jsem stejný jako Tom Brady, chci další tituly,“ prohlásil tento týden James, jenž se stále s obrovským zaujetím stará o vlastní tělo a i blízko čtyřicítky fyzicky převyšuje o generaci mladší konkurenty.

K pátému mistrovskému prstenu má ale o tisíce mil dál než k tomu, že začátkem dubnu ukončí sezonu druhý rok po sobě bez play off. A to přesto, že hraje basketbal, který nikdo v jeho věku ještě nehrál.