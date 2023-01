„Hrál jsi proti tátovi!“ Basketbalový Jágr? LeBron má našlápnuto

Jeden střílí extraligové góly v padesáti letech, druhý dominuje v NBA na prahu čtyřicítky. „Něco mi říká, že LeBron James ještě Jaromíra Jágra v lecčems překoná,“ zazní v novém POHLEDU Adama Nenadála. Přestože díky Jágrovi jsou čeští fanoušci na sportovní dlouhověkost zvyklí, to, co předvádí v NBA čerstvě 38letý James, nemá v historii soutěže obdoby. Mladší protihráči si z něj utahují, že hrál proti jejich otcům – pak ale s úžasem sledují, jak hvězda Los Angeles Lakers zatíží konto jejich týmu 48 body… „Začínám si říkat, že to LeBron fakt může hrát do padesáti, jako Jágr.“ Zvládne to?