Do 16 basket nehrál, sváděl Rihannu, prý zabil lva. Kdo je MVP NBA

Je to příběh jako z filmu. Tak o svém životě hovoří Joel Embiid, jenž až do šestnácti let nehrál basketbal. Syn kamerunského vojáka se měl přinejlepším živit volejbalem v Evropě, sen o NBA se zdál nedosažitelný. Při jednom z afrických kempů, kam dostal pozvánku díky své výšce, ale zaujal. A tři měsíce poté, co začal se sportem, už dostal nabídku na výpravu do neznáma. Americká střední Montverde Academy na Floridě ho byla ochotna přijmout do týmu.

Z prvního tréninku ho vyhodili, jak špatný byl. Spoluhráči se mu posmívali, on se zavřel na pokoji a plakal. „Chtěl jsem se okamžitě vrátit domů, ale při poslechu hip hopu se ozvalo mé soutěživé já. Miluji, když lidi říkají, že něco nedokážu,“ vzpomínal Embiid pro Players Tribune.

Postupně se lepšil, pod košem už si vedl zdatně. Ale střelba z delší vzdálenosti? Radši nemluvit. Tak si na youtube našel videa a začal s jejich studiem. Dost dobře na to, aby mu hodila laso univerzita z Kansasu. V novém prostředí přišlo další tvrdé přivítání. Tréninkový zápas, přes Embiida zasmečoval Tarik Black tak tvrdě, že se zkoprnělému obránci odrazil oranžový míč přímo do hlavy. A dívčí tým Kansasu, jenž přihlížel, se mohl potrhat smíchy. „Na tyhle kluky nemám, okamžitě kupuju letenky domů,“ přiběhl do kanceláře trenéra. „Klid, za dva roky budeš jedničkou na draftu do NBA,“ uklidňoval ho Bill Self.

Sekl se o rok. Už po první sezoně v Kansasu se kamerunský objev přihlásil na draft a jako třetího ho vybrala tehdy slabá Philadelphia. Fanoušci 76ers si na něj museli dva roky počkat, tak dlouho marodil se zlomeninou kůstky v chodidle. Čekání stálo za to, Embiid se postupně vypracoval v jednoho z nejlepších pivotů v NBA a oblíbence místních, jenž začal ukazovat i rozvernější část své nátury. Mezi jeho vtípky patří vymyšlená historka, že jako malý zabil lva. Reálný už je fakt, že po sociálních sítích urputně sváděl zpěvačku Rihannu.

Poslední dva ročníky skončil Embiid v hlasování o MVP soutěže druhý za Jokičem, tentokrát už ale trofej připadla jemu. Coby nejlepšímu střelci základní části s průměrem 33,1 bodu na utkání. K tomu přidejte 10,2 doskoku, 4,2 asistence a 1,7 bloku. Na první místo ho dalo 73 ze 100 hlasujících.

Když v televizním přenosu sledoval oznamování vítěze MVP se svými spoluhráči, nikdo už se mu nesmál.

Hlasování o cenu MVP 1. Joel Embiid (Philadelphia) 915 2. Nikola Jokič (Denver) 674 3. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) 606 4. Jayson Tatum (Boston) 280 5. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma) 46

Poslední vítězové MVP

2023 Joel Embiid (Philadelphia)

2022 Nikola Jokič (Denver)

2021 Nikola Jokič (Denver)

2020 Giannis Antetokounmpo (Milwaukee)

2019 Giannis Antetokounmpo (Milwaukee)

2018 James Harden (Houston)

2017 Russell Westbrook (Oklahoma)

2016 Steph Curry (Golden State)

2015 Steph Curry (Golden State)