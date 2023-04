Sato v Zídkových stopách. Legenda říká: Sérii zvládnou, pak je čeká kasino

První krok čeká Satyho a Jana Veselého v sérii s vaším bývalým týmem Kaunasem. Jak moc Barceloně věříte?

„Papírově by to měla být nejjasnější série ze čtyř čtvrtfinálových, Barcelona je velkým favoritem. Na druhou stranu Žalgiris to má z posledních pěti zápasů před play off 4:1, hrál o všechno do posledního kola, takže Barcelona je vůbec nemůže podcenit. A určitě si všichni ještě vzpomínají na loňský rok.“

Tehdy se Katalánci strachovali o osud čtvrtfinále coby první nasazení v pátém zápase s Bayernem Mnichov.

„Ještě v poločase pátého zápasu prohrávala Barca o šest bodů. Taky Bayern stejně jako teď Žalgiris se teprve v posledním kole základní části kvalifikoval do play off, paralela je zřejmá. I když se Final Four bude konat v Kaunasu, může hrát Žalgiris bez tlaku. Dělat predikce je skoro nemožné.“

My to ale zkusíme. Proč podle vás postoupí Barcelona?

„Pokud bude Barcelona dobře střílet z venku, měla by roli papírového favorita velice dobře udržet, protože pod košem má velkou sílu a ti kluci tam jsou velice nesobečtí. Takže když vyhazují míče ven na otevřené střelce na perimetru, Barcelona se komukoliv v Eurolize bude velice těžko porážet.“

A také má Tomáše Satoranského, jenž dává hře řád.

„Ano, Tomáš týmu dává pozici klasického středního rozehrávače, který se rád chopí role dirigenta, aniž by uvažoval o svých vlastních statistikách, což považuju za velkou změnu oproti loňskému roku. S Laprovitolou jsou skvělou rozehrávačskou dvojicí. Vyhoví si. Tomáš akceptuje, že Lapro je snajpr, kdežto on tvoří hru.“

Také se stále výrazněji staví do role vokálního lídra, což po něm chce trenér. Všiml jste si?

„Ano. Stoprocentně si myslím, že to po něm trenér chce. Barcelona má nesmírný ofenzivní potenciál, ale je mu třeba dát určitý řád a pevnou ruku. Tomáš je Jasikevičiusovou prodlouženou rukou na hřišti. Navíc jemu je role vůdce vlastní.“

A pro velké zápasy žije.

„Přesně tak. Honza Veselý už Euroligu jednou vyhrál, ale pro Tomáše tohle bude určitě speciální. Je mu přes třicet a jasně deklaroval, že se vrací do Evropy, aby vyhrál tituly. Čtvrtfinále je o třech výhrách, spravedlivý systém. Kdežto Final Four je naprosté kasino. Čtyřicet minut rozhodne o všem. Tlak bude obrovský. Barcelona patří mezi giganty, kteří berou jen tituly. Cokoliv jiného než vítězství v Eurolize nebo ACB je pro ně neúspěch.“

Jak se vám líbili Satoranský a Veselý v základní části Euroligy?

„Velice. Není nic jednoduchého hrát za Barcelonu, která je nabytá hráči. Barcelona od začátku prošla velkým přerodem, věci si sedaly. Teď už všichni hráči jednoznačně akceptovali, co musí dělat, aby tým vítězil. A jsou fakt dobří.“

Čeká se emotivní série pro litevského trenéra Barcelony Šarunase Jasikevičiuse, který Žalgiris léta vedl. Co vy na to?

„Bude velmi zajímavé sledovat, jak sérii emočně zvládne. Po předposledním kole, když Barcelona prohrála v Miláně, přišel na tiskovku, zhodnotil zápas a jako poslední prohlásil, že Žalgiris ještě stále bojuje o místo v play off a že je na něj hrdý. To mi říká, že byť je trenérem velkoklubu v Barceloně, Žalgiris a litevský basket jsou jeho srdeční záležitostí.“

Jak žhavá bude palubovka v Kaunasu?

„Žalgiris měl druhé nejvyšší návštěvy v sezoně po Partizanu, chodí tam 15 400 lidí a lístky v Kaunasu opravdu nejsou levné. Je to v podstatě jejich národní tým, národní poklad. A očekávám, že i do Palau Blaugrana v Barceloně, který nebývá vyprodaný, dorazí početný kontingent litevských fanoušků. O atmosféru je postaráno, série bude mít určitě náboj.“