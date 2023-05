Welsch: Satoranský se z NBA vrátil v pravý čas, Krejčí by měl hrát víc

Jeho pozicí byla rozehrávka či křídelní prostory. Přes Pardubice a Olimpiji Lublaň se dostal až do NBA. Stal se tak po Jiřím Zídkovi teprve druhým Čechem, kterému se to povedlo. V prestižní společnosti odehrál 247 zápasů a nasázel 1519 bodů. Jak vnímá dva poslední Čechy, kteří jsou spojeni s NBA, Tomáše Satoranského a Víta Krejčího?

„K Satymu mám blíž, hráli jsme spolu v reprezentaci, jsme pravidelně v kontaktu. Vnímám pozitivně jeho návrat do Evropy, myslím si, že to bylo v pravý čas. Okusil NBA a stačilo. Tomáš je totiž přirozený vítěz, nechce vysedávat na lavičce. Co se týče Víta Krejčího, je super, že stále máme hráče v NBA. Myslím, že je to pro český basketbal důležité, ale je otázkou, jestli z pohledu jeho kariéry je to dobře. Měl by více hrát. Dostává se do klíčového věku.“

Sám Welsch prožil nejlepší období za mořem v Bostonu Celtics, ale až jeho přesun do Clevelandu znamenal setkání v jednom týmu s jednou z legend NBA. Hrál totiž s LeBronem Jamesem.

„Potkat se v jednom týmu s LeBronem byla unikátní zkušenost. Pro mě byla trochu jiná, protože on byl tenkrát teprve na začátku kariéry. Přišel do NBA rovnou ze střední školy, už v těch devatenácti měl docela výsadní postavení. Pamatuju si, že jsme tenkrát hráli poslední zápas základní části proti Torontu a bojovali jsme o play off. On dal 56 bodů. Zápas se dostal do fáze, že ostatní stáli a LeBron hrál. Ani tak nám to ale nestačilo na postup, nicméně tam ukázal svůj potenciál být výjimečným.“

