Opava píše historii! Basketbalový Nymburk po dvaceti letech třikrát padl

Splněno ještě nemají, ale už teď píší historii. Basketbalisté Opavy v semifinále Kooperativa NBL potřetí za sebou porazili hegemona z Nymburka! Ve žlutém pekle favorita usmažili 90:58 a v sérii vedou už 3:1 na zápasy (81:94, 94:75, 84:77). Osmnáctinásobný mistr ligy stojí po dvaceti letech na pokraji vyřazení z play off. V něm Nymburk naposledy prohrál v roce 2003. Ve finále s Opavou. Co je zajímavé, v opavském dresu tehdy na hřišti byli oba současní trenéři – opavský Petr Czudek a nymburský Ladislav Sokolovský.

Jestliže po nedělní prohře 77:84 neměl Ladislav Sokolovský svým borcům mnoho co vytknout, po čtvrtém semifinále by jen těžko našel pozitiva. Opavané byli ve všem lepší. Dominovali ve střelbě trestných hodů i z dálky. Klíčový rozdíl byl v obraně a doskocích.

Tým Petra Czudka pod koši kraloval. Opavané doskočili 48 míčů (13 v útoku, 35 v obraně). Soupeři o dvacet méně. Nejlepší byli Dylan Carl (10 doskoků) a Jakub Slavík (7 doskoků). Pětadvacetiletý Američan Carl hrál nejlepší utkání v opavském dresu. Kromě doskoků nasázel 10 bodů a blýsknul se i jedním blokem.

„I v minule nás Opava přehrávala na doskoku a měla velmi vysoké procento trestných hodů, tyhle faktory rozhodovaly,“ komentoval Sokolovský.

Střelecky vítězný tým táhli Radek Farský (15 bodů), Luděk Jurečka (14) a Jakub Slavík (11). V týmu šampionů se přes deset bodů dostal pouze Martin Kříž (11).

Opavané děkovali tradičně skvělým fanouškům. V neděli jich bylo v ochozech přes tři tisíce, podobné číslo atakovala návštěvnost i ve čtvrtém semifinále. Dlouho před koncem hala bouřila. „Héja Opava, héja Opava!“ dunělo z ochozů.

„S takovými fanoušky se snad ani nedá prohrát,“ usmíval se Filip Zbránek. S tím souhlasil i asistent trenéra Kryštof Vlček. „Bojovností jsme získávali půdu pod nohama a ohromní fanoušci nás dotlačili k vítězství.“

Opavané vedou 3:1 na zápasy, k senzačnímu postupu do finále jim chybí jediné vítězství. Další zápas se bude hrát v Nymburku ve čtvrtek (17). Historie domácího play off pouze jednou pamatuje, že některý z týmů podobný náskok ztratil. Shodou okolností se to stalo Opavě ve finále 2001 proti USK Praha. Bojovníci vedení Petrem Czudkem věří, že historický průlom dotáhnou.