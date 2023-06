Denver se ve finále vrací do vedení. Skvostný Jokič má historický zápis

Už v prvním finálovém zápase Nikola Jokič vykouzlil 27 bodů, 10 doskoků a 14 asistencí. Nyní se osmadvacetiletý rodák ze Somboru postaral o ještě dominantnější výkon: k vítězství Nuggets na venkovní palubovce pomohl 32 body, 21 doskoky a 10 asistencemi!

„Abych byl upřímný, jsem hlavně rád, že jsme vyhráli zápas,“ okomentoval ve svém stylu galapředstavení skromný basketbalový mág. V letošním play off zapsal už desátý triple double.

Urostlý basketbalista zaznamenal výkon (30-20-10) potřetí v kariéře během play off. Nechal tak za sebou legendární centry Kareema Abdula-Jabbara a Wilta Chamberlaina, protože se mu to povedlo dokonce ve finálovém zápase.

Ještě větší radost mu během tiskové konference udělala otázka položená v srbštině. Jeden z novinářů poznamenal, že Srbsko bylo v noci vzhůru a sledovalo Jokičův historický zápis.

„Ano, také jsem dostal spoustu zpráv, že jsou všichni vzhůru a dívají se. Děkuji jim. Co se týká zápasu, důležité bylo, že jsme se dostali do vedení a to už neztratili. Kontrolovali jsme to až do konce. Pomohli hráči z lavičky,“ hodnotil jeden z klíčových mužů bitvy.

Denver po nevydařeném finálovém utkání číslo dvě, kdy po dlouhé době padl na vlastní palubovce, se v Miami v polovině druhé čtvrtiny definitivně bodově odpoutal od celku Heat.

V závěru třetí části hry vedli hosté až o 19 bodů a nakonec vyhráli o 15.

Dalším pozoruhodným výkonem k drahocennému vítězství pomohl Kanaďan Jamal Murray, který zaznamenal stejně jako Jokič triple double (34 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí).

Jako první spoluhráči v historii NBA zaznamenali ve stejném zápase triple double s více než 30 nastřílenými body.

„Byl to zdaleka jejich nejlepší výkon za sedm let, co jsou spolu. Byli neuvěřitelní,“ ocenil duo Jokič-Murray kouč Denveru Mike Malone.

Miami nepomohlo ani 28 bodů Jimmyho Butlera a 22 bodů a 17 doskoků Bama Adebaya. „Tentokrát to nevyšlo. Příště musíme nastoupit s větší energií a nasazením. A to se dá zlepšit. Je to jen na nás. Věřím, že čtvrtý zápas bude vypadat jinak,“ řekl lídr týmu Heat.

Čtvrté finále odstartuje v Miami v sobotu v 02.30 SELČ.

Finále play off NBA - 3. zápas:

Miami - Denver 94:109 (24:24, 48:53, 68:82)

Nejvíce bodů: Butler 28, Adebayo 22, Martin 10 - Murray 34, Jokič 32, Braun 15. Stav série: 1:2.