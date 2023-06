Jokič kraloval v prvním finále jako Jordan. Unikátní výkon a jasná výhra

Historicky premiérové finále NBA s denverskými basketbalisty nezacloumalo. Naopak Srb Nikola Jokič ukázal, že ani největší scéna pro něj není dost velká a při debutu předvedl jeden z historicky nejkvalitnějších výkonů. K 27 bodům přidal 10 doskoků a 14 asistencí.

„Pro mě je nejdůležitější vyhrát zápas. Vždycky se o to snažím jakýmkoliv způsobem,“ hlásil skromně osmadvacetiletý fenomén. Rodák ze Somboru cítil před finále určité napětí. „Nemohl jsem se dočkat, až finále začne. Pár dnů před zápasem to bylo trochu šílené kvůli euforii, ale po začátku zápasu jsem se cítil normálně, pohodlně,“ prozradil.

Skvěle si ovšem vedl také Kanaďan Jamal Murray (26 bodů, 6 doskoků, 10 asistencí).

Nuggets, kteří na finále čekali 47 let, v úvodních třech čtvrtinách jasně dominovali a vypracovali si náskok o 24 bodů. Až v poslední části hry dokázalo Miami stáhnout manko, ale ke dramatu se v Denveru rozhodně neschylovalo.

Nejlepším střelcem Miami byl Bam Adebayo (26 bodů, 13 doskoků, 5 asistencí). Lídr týmu Heat Jimmy Butler na úvod zůstal na 13 bodech.

Hlavní pozornost si tak získaly domácí hvězdy. Jokič dokonale ukázal svoji variabilitu. Stal se teprve druhým hráčem za posledních 25 let po LeBronu Jamesovi, který měl už v poločase finálové bitvy na kontě 10 asistencí. „Nepotřebuji střílet za každou cenu. Vím, že nepotřebuji skórovat, abych ovlivnil vývoj zápasu,“ konstatoval.

Právě ve statistice asistencí dvou hvězd Jokiče (14) a Murrayho (10) se ukázala síla Denveru. Tihle parťáci napodobili legendární dvojice jako Michael Jordan – Scottie Pippen a Magic Johnson – James Worthy.

A další historický zápis? Jokič se stal při debutu ve finále NBA teprve druhým basketbalistou po Jordanovi (1991), který byl z obou týmů na hřišti nejlepší ve statistice bodů i asistencí.

Přesto se Denver nechce prvním úspěchem nechat uchlácholit. „Miami nesmíte podcenit. Poslední, co jsem hráčům před zápasem řekl, bylo: Dejte si na ně pozor. Přijeli do Milwaukee a vyhráli tam úvodní zápas. Přijeli do Bostonu a vyhráli tam první zápas. A to samé v New Yorku. A my nechceme, aby získali kontrolu nad touhle sérií. My musíme mít kontrolu,“ řekl trenér Denveru Mike Malone.

„Série bude ještě dlouhá. My se z této porážky poučíme, uděláme změny a příště budeme lepší,“ dodal rozehrávač Miami Gabe Vincent.

Finále play off NBA - 1. zápas:

Denver - Miami 104:93 (29:20, 59:42, 84:63)

Nejvíce bodů: Jokič 27, Murray 26, Gordon 16 - Adebayo 26, Vincent 19, Highsmith 18.