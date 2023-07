Konec spekulacím. LeBron přidá 21. sezonu: Naštěstí pro vás ten den nenastal

„A naštěstí pro vás tenhle den nenastal,“ řekl James . „Je mi jedno, kolik ještě nastřílím bodů, nebo co na palubovce zmůžu a co ne. Podstatná je pro mne otázka, jestli mohu hrát, aniž bych tuhle hru šidil...“ dodal od minulé sezony nejlepší střelec historie NBA.

V květnu po hladkém vyřazení Los Angeles Lakers od pozdějších šampionů z Denveru ve finále Západní konference vyvolal James spekulace, když na dotazy o pokračování kariéry odpověděl, že si musí všechno důkladně rozmyslet. Nyní prozradil, že se v takové situaci nachází už několik let. „Pravda je, že si tuto otázku už pár let vždy na konci sezony kladu. Jen jsem to tom nemluvil nahlas,“ řekl čtyřnásobný šampion NBA a dvojnásobný olympijský vítěz.

S Lakers má ještě dvouletý kontrakt, po následující sezoně ale může využít opci a ukončit jej. V NBA má po dvaceti odehraných ročnících bilanci 1421 zápasů základní části a průměry 27,2 bodu, 7,5 doskoku a 7,2 asistence. Dalších 283 startů přidal v play off. V únoru čtyřnásobný nejužitečnější hráč ligy vystřídal v čele tabulky nejlepších střelců historie NBA Kareema Abdula-Jabbara a momentálně má na kontě 38.652 bodů.