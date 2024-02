Souboj pohlaví na trojce. Curryho jde porazit žena, Češka už muže zdolala

All Star Game basketbalové NBA je poslední roky bičována kritikou coby festival čím dál větší nudy. Tento víkend ale setkání hvězd pod koši v Indianapolis rozsvítí souboj pohlaví na trojkovém oblouku. Čarostřelec Steph Curry vyzve rekordmanku WNBA Sabrinu Ionescuovou v soutěži o to, kdo je nejlepším trojkařem v basketbalu. „Fandím Sabrině,“ hlásí Karolína Elhotová, jež sama před lety v rámci českého Utkání hvězd dvakrát předčila všechny muže.

Jde o legendární scénu z Pána prstenů. „Blázne! Mě nemůže zabít žádný muž,“ prohodí kapitán Černých jezdců a mohutným palcátem se chystá na bitevním poli zasadit smrtelnou ránu protivníkovi. Ten však sundá přilbu, zpod níž vyklouznou dlouhé blond vlasy. „Já nejsem muž,“ odpoví Eowyn a bodne.

Steph Curry není žádný Nazgúl, je však univerzálně uznávaný jako nejlepší basketbalový střelec z dlouhé vzdálenosti všech dob. V NBA již dávno zbořil trojkový rekord, na kontě má přes 3500 úspěšných pokusů.

Ale pozor! Kdo je NEJ napříč pohlavími není tak docela jisté. „Kluci mají fyzickou převahu, můžou smečovat. Ale přijde mi, že na samotnou střelbu mají lepší cit a jsou trošičku šikovnější ženský,“ myslí si Karolína Elhotová (32 let), bývalá reprezentantka a hráčka USK Praha.

Právě ona v roce 2016, kdy kuriózně proběhly dva ročníky českého mužského Utkání hvězd, dvakrát vyhrála trojkovou soutěž. V prvním finále zdolala Lukáše Palyzu a v tom druhém Michala Křemena, oba vyhlášené šutéry. Fakt, že žena mužům vládla, byl tehdy překvapivý. „Pamatuju si ty pohledy kluků. Někteří se usmívali, jiní byli naštvaní. Ale myslím, že to vlastně moc neřešili,“ vybavuje si partnerka basketbalového reprezentanta Tomáše Kyzlinka, s nímž má dvě děti a basketbalu se už dávno nevěnuje.

To nic nemění na tom, že tuto sobotu by ráda viděla svou následovnici. Roli Eowyn na sebe vezme Sabrina Ionescuová, šestadvacetiletá ostrostřelkyně z WNBA. Ta loni vytvořila rekord ligy v počtu proměněných trojek za sezonu. A především při dámské soutěži v rámci All Star ustanovila naprosto senzačně nové maximum, když trefila 25 z 27 trojek.

„Jednou provždy bychom měli vyřešit debatu, kdo z nás dvou je lepší,“ prohlásil Curry. „Uvidíme se na trojkové čáře,“ přijala výzvu Ionescuová.

Nejde o žádné štiplavé popichování. Ti dva jsou dobrými kamarády, o deset let mladší Ionescuová vyrůstala ve městečku Walnut Creek nedaleko San Francisca, kde působí Golden State Warriors, jako velká Curryho fanynka. „Stejně jako zástupy dalších jsem svou hru modelovala podle něj. A Steph je teď můj kamarád, skoro jako velký brácha. Je neskutečné, že mu kdykoliv můžu zavolat nebo napsat,“ váží si přátelství jedna z největších hvězd WNBA. Byť se bude zápolit v přátelském duchu, soutěživost těm dvěma nedovolí, aby brali hrozící porážku na lehkou váhu.

Střílet budou podle pravidel svých vlastních lig. Ionescuová s basketbalovým míčem velikosti 6, jehož obvod je o 2,5 centimetrů menší než mužská velikost 7. A z trojkové čáry, která je v WNBA o půl metru blíž koši než v NBA.

Na palubovce bude rozmístěno jako obvykle na pěti pozicích pět stojanů, každý s pěti míči. Poslední míč na každém stojanu a střelcem dopředu vybraná jedna celá pozice zahrnuje money bally, jež platí za dva body. A navíc jsou dvě pozice daleko za trojkou pro extra dva pokusy. Úspěšná střela z nich je za tři body. Maximálně můžete v limitu 60 sekund získat 40 bodů. Ionescuová jich loni nastřádala 37, k čemuž se Curry ani žádný jiný muž dosud ani nepřiblížil.

„Hlavně jde o to chytit rytmus. A nepanikařit, když nedáte. Nesmíte řešit předchozí střelu, ale jen tu příští. To je jako v zápase. Myslet na to, že jste minula, vám vůbec nepomůže,“ popisuje kouzlo střelecké soutěže Elhotová.

Basketbalový souboj pohlaví není vůbec tak vyhrocený jako například někdejší tenisová bitva Billie Jean Kingové proti Bobbymu Riggsovi. A odměna nepůjde protagonistům do kapsy nýbrž na jejich charity. I tak má obyčejná dovednostní soutěž společenský přesah.

„Skvělý koncept pro basket a ženský sport. Ženy si již léta stěžují: Proč nejsme tak placené jako muži? Teď dostanou šanci, na velké scéně vedle Stepha se ukáže jedna z nich, která prodává a baví lidi. Může to být velký moment, který přitáhne k ženskému basketbalu pozornost,“ myslí si Carmelo Anthony, někdejší hvězda ligy a budoucí člen Síně slávy. Elhotová jeho slovům přikyvuje. „Sabrina může ukázat, že my holky to umíme také!“