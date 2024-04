Krejčí v NBA dál válí! Proměnil všech šest trojek a vylepšil bodové maximum

Basketbalisté Atlanty se radují s Vítem Krejčím (vpravo) poté, co dal tři body • ČTK / AP / Jason Getz

Vít Krejčí si zlepšil maximum navzdory tomu, že odehrál necelých 25 minut, nejméně za posledních sedm utkání. Dosavadním rekordem strakonického rodáka v NBA bylo 16 bodů a čtyři proměněné trojky. Šest tříbodových košů v jednom utkání zaznamenal jako první český hráč v soutěži. Vedle bodů zaznamenal Krejčí také čtyři defenzivní doskoky a tři asistence.

„Je to o sebedůvěře. Několik střel trefíte, tým hraje dobře. Důvodem, proč jsme obecně stříleli dobře, bylo to, že jsme si dobře posouvali míč. Když trefíte trojku po třech přihrávkách, vždy je to lepší než po jedné,“ řekl Krejčí, jenž byl druhým nejlepším střelcem týmu po Bogdanu Bogdanovičovi.

Krejčí pět trojek proměnil už v první polovině, přičemž pátou vstřelil v poslední sekundě druhé čtvrtiny. Šestou trojku přidal na začátku třetí části. Atlanta vyhrála páté utkání z posledních šesti a pojistila si desátou příčku znamenající účast v předkole play off.

Hawks stříleli s úspěšností 50 procent, z toho přes 47 procent za tři body. Bogdanovič, jehož kamery zachytily v hádce s trenérem Quinem Snyderem, dal 20 bodů. Dejounte Murray zaznamenal 17 bodů, osm doskoků a šest asistencí. Chicagu, potenciálnímu soupeři Hawks v předkole, nepomohlo ani 31 bodů DeMara DeRozana.

Chicago - Atlanta 101:113 (za hosty Krejčí 18 bodů, 3 asistence a 4 doskoky)

