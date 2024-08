Domácí vs. Dream Team: LeBron chce zlaté goodbye, Wemby mluví o krvi

Američtí basketbalisté nakonec uhájili postup do finále proti Srbsku • ČTK

Zaskočí Francie ALL STAR team Spojených Států? • Koláž iSport.cz

V tenise to funguje následovně: pokud se favoritovi podaří odvrátit mečbol a zachrání si krk, v turnaji obyčejně roztáhne křídla a nezřídka dojde až k titulu. Podobná nálada panuje i před sobotním finále basketbalového turnaje. Hvězdy USA byly na prahu překvapivého krachu v semifinále se Srby schopny velkolepého obratu a teď už je nic nezastaví. Byť ve finále nastoupí nejen proti výběru domácích Les Bleus ale i dvanácti tisícům jejich podporovatelů v pařížské hale Bercy.

Má jít o pomyslné referendum, jak moc se Euroliga přiblížila NBA. Francii poslední mače táhnou euroligové ikony Guerschon Yabusele (Real Madrid) s Mathiasem Lessortem (Panathinaikos Atény) a také hrdina čtvrtfinále i semifinále, snajpr Virtusu Boloňa Isaia Cordinier. Mladík Victor Wembanyama (224 cm) představuje defenzivní kotvu a sázka svérázného francouzského kouče Vincenta Colleta na malou sestavu odsoudila hvězdu z NBA a čtyřnásobného nejlepšího obránce ligy Rudyho Goberta mezi leštiče lavičky (9 minut dohromady za čtvrtfinále a semifinále).

Nemůže nic namítat. Francouzi se po trápení v základní skupině, kdy vysoko podlehli Němcům a Japonce přehráli až v prodloužení, v play off překonávají. Nejprve vyřadili neporaženou Kanadu a poté i rovněž neporažené mistry světa Němce. „Jsme jediný tým, který se Američanům může fyzicky rovnat,“ vyhlašuje pořízek Yabusele (204 cm, 123 kg).

Nadšené fandění pařížských ochozů v semifinále málem přimělo Wembanyamu k pláči a dvacetiletý mladík ze San Antonia, jenž má jednou změnit chod celé NBA, před finále vzkazoval, že bude on i parťáci hrát na hranici sebeobětování: „V naší hymně zpíváme o krvi, jsme připraveni tu svou na hřišti prolít, když nám to pomůže ke zlatu.“

Francouzi nejsou v bitvách s USA zakřiknutí. Od roku 2016 mají s jejich reprezentačními výběry skóre 2:2. Finále poslední olympiády v Tokiu prohráli pouze 82:87, už předtím ve skupině ale dokázali Američany zaskočit.

Současný pařížský výběr hvězd a pruhů je však pravděpodobně tím nejsilnějším, který ve třetím tisíciletí na velkou akci vyslali. V jeho středu jsou čtyři hráči vlastnící ocenění MVP NBA, sedm mistrů ligy a 11 účastníků zápasu All Star. Navíc i boháči zpoza Atlantiku vnímají výjimečnost okamžiku.

Reprezentaci naposledy povede kouč Steve Kerr, velmi pravděpodobně se s ní v sobotním finále rozloučí devětatřicetiletý LeBron James a rád by to udělal se třetím olympijským zlatem na krku. O jedno víc ještě může mít Kevin Durant, jenž by se tak stal olympijským rekordmanem. První a zároveň poslední šanci na olympijský triumf drží čarostřelec Steph Curry.

USA bojují o páté olympijské zlato za sebou a sedmnácté celkově, Francouzi o své historicky první. Třikrát už brali stříbro. A kde jinde se posunout ještě výš než v domácím prostředí?

Partyzánský dav je požene, ještě víc ho rozvášní přítomnost Joela Embiida v dresu soupeře. Rodák z Kamerunu, jenž vlastní americké i francouzské občanství, mohl stát na straně Les Bleus, k čemuž ho přemlouval po telefonu i prezident země Emmanuel Macron. Zvolil si tu druhou a celý olympijský turnaj se koupe v bučení tribun. Sám je i provokativně hecuje, ať ještě přidají na decibelech. „Tohle není o mě, ale o týmu USA a Francie. Ale znám se, neudržím se a zase si s lidmi nějak pohraju,“ vyhlásil 213 centimetrů vysoký kolos Embiid, jistý si tím, za kým půjde zlato.

Hladký triumf USA prorokují bookmakeři i odborníci, až basketbalová horečka sobotní noci ale přinese definitivní odpověď.