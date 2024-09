Holky to umí taky. WNBA zažívá boom i díky drobné bělošce, na kterou žárlí

V osmadvacátém roce existence rozrazila WNBA dveře do nové éry. Zlaté a dosud nepoznané. O mnoho desítek procent padají rekordy v návštěvnosti, televizní sledovanosti či prodeji dresů. Ženský basketbal je za Atlantikem v kurzu, na fenomenální novicku Caitlin Clarkovou a její Indianu Fever se doma chodí dívat průměrně přes 17 000 fanoušků. A to je zřejmě teprve začátek fascinujícího boomu.

Mužská NBA tak dramatický rozmach zažila v osmdesátých letech, kdy se soupeření mezi Magicem Johnsonem a Larrym Birdem přeneslo z univerzitních palubovek mezi profesionály a zbytek práce dokončil fenomén jménem Michael Jordan. Po čtyřech dekádách podobný příběh prožívá i ženský basketbal v USA. Hlavní roli tentokrát hraje útlá slečna Caitlin Clarková.

Rozehrávačka bílé pleti je vyhlášená dalekonosnými trojkami à la Steph Curry a nezměrnou soutěživostí. Díky své výjimečnosti fascinuje davy. Když letos v dubnu dotáhla svou University of Iowa do finále NCAA, sledovalo poslední zápas historicky nejlepší střelkyně univerzitní soutěže napříč mužskou i ženskou kategorií 19 milionů televizních diváků. Byl to vyšší počet, než si naladil finále mužské NCAA.

O necelé dva měsíce později již coby jednička draftu běhala Clarková po palubovkách WNBA. Stejně jako její velké univerzitní rivalky Angel Reeseová či Kamilla Cardosová. Vysokoškolský sport je v zámoří často populárnější než ten profesionální a zvlášť Clarková tak mocně přerostla hranice vlastní školy, že si vzala fanoušky s sebou i na novou adresu.

„Kdybyste mi před pár lety řekli, že budeme vyprodávat haly, asi bych se vám vysmála,“ kroutí hlavou A´ja Wilsonová, dvojnásobná MVP ligy hrající šestou sezonu za mistrovské Las Vegas Aces. „Už dlouho jsme se snažily přesvědčit lidi o tom, že je naše soutěž výjimečná. A konečně to začínají brát,“ raduje se i devětadvacetiletá Breanna Stewartová, hvězda New York Liberty, při pohledu na čísla, která berou dech.

Průměrná návštěvnost WNBA se za jedinou sezonu zvýšila o 48 procent na necelých deset tisíc diváků na utkání. A to ji ještě táhnou dolů malé arény Atlanty Dream, Dallasu Wings a Washingtonu Mystics. Televizní sledovanost na ESPN vyletěla letos oproti poslednímu ročníku o 170 procent na 1,2 milionu diváků na zápas.

„Liga ještě nikdy nebyla v lepší ekonomické kondici,“ jásá komisionářka Cathy Engelbertová. Soutěž vykrývající pauzu v mužské NBA se hraje od května do konce září. Vznikla v roce 1997 a po třech úvodních nadějných sezonách začala v nultých letech strádat. „Pojďme ukončit tu šarádu, že se jedná o mainstreamový sport. Celý tenhle koncept je vadný. Jako kdyby si někdo otevřel nekvalitní pizzerii hned vedle té nejlepší ve městě a snažil se svou pizzu prodat jen proto, že ji pečou šéfkuchařky. Co to na tom mění? Pořád je to podřadná pizza,“ napsal populární komentátor Bill Simmons na stránkách ESPN v roce 2005 a pokračoval. „Většina hráček WNBA postrádá sexappeal, některé jsou nepříjemně vysoké a neohrabané, dalším chybí jisté rekvizity, aby oslovily muže mezi osmnácti a pětatřiceti.“

Na samé dno padla liga poměrně nedávno během covidové pandemie, dvanáctka ji tvořících týmů skutečně živořila. Trend se však začal obracet a s příchodem Clarkové, jíž společnost Nike neváhala dát smlouvu na 28 milionů dolarů za 8 let, explodoval zájem o ženský basketbal.

Hvězda nezklamala. V první sezoně ve WNBA, byť čelila některým hrubým zákrokům protihráček ze žárlivosti i nařčením z protěžování kvůli barvě pleti, válela. Získala cenu pro nejlepší novicku ligy, v hlasování o MVP soutěže se umístila na čtvrté příčce. To vše za průměry 19,2 bodu, 8,4 asistence a 5,7 doskoku na utkání. A především slabou Indianu vytáhla z podpalubí na šesté místo a vyrovnanou bilanci 20:20 v základní části, díky níž se Fever dostaly po osmi letech znovu do play off.

Indiana má v rámci USA pověst basketbalového státu a Clarková ho zcela pobláznila. Návštěvy na domácích zápasech Fever se víc než ztrojnásobily, chodilo přes 17 000 diváků. Některá její venkovní utkání byla překládána zase do větších hal, aby se uspokojila poptávka po vstupenkách.

Liga se do roku 2028 hodlá rozrůst na 16 týmů, v další sezoně přibudou Golden State Valkyries, o rok později přistoupí týmy z Portlandu a Toronta. Hráčkám se zvyšuje komfort, letos poprvé začaly týmy využívat charterové lety, které vyměnily za běžné komerční linky a nekonečné cesty autobusy.

Postupně by se měla začít měnit i ekonomická realita pro hráčky. Jejich současné gáže jsou v porovnání s NBA minimální. Platovému žebříčku WNBA vládne trio s odměnou 242 tisíc dolarů za sezonu, zatímco jeho mužský protějšek Steph Curry si v nadcházející sezoně přijde na necelých 56 milionů, tedy 230krát víc.

V roce 2025 však čeká ligu podpis nové smlouvy na vysílací práva a experti předvídají, že je prodá čtyřnásob dráž, než byl poslední kontrakt za 60 milionů ročně. Jen pro srovnání NBA aktuálně těží ročně z přítomnosti na obrazovkách 2,7 miliardy dolarů, a i proto je v ní průměrný plat 10,8 milionu kdežto v WNBA pouze 117 tisíc dolarů.

Soutěž, které věrní fanoušci přezdívají jednoduše W, ale roztahuje křídla. S příchodem nových osobností, které dodávají rychlý atraktivní basketbal plný driblérského kumštu a dalekonosných trojek, oslovuje čím dál širší publikum. A lidé zjišťují – holky to umí taky…

Průměrná návštěvnost zápasů WNBA

2024: 9807

9807 2023: 6615

6615 2022: 5646

5646 2021: 2620

2620 2020: zrušeno

zrušeno 2019: 6528