Finále NBA Cupu ovládl Giannis. Za odměnu barák pro spoluhráče v Iowě

Favoritem ve finálové bitvě v hříšném městě snů byla spíše Oklahoma, která v nové sezoně NBA horko těžko hledá přemožitele. Bucks se rozjížděli do sezony pomaleji, ale koncem listopadu už zase svištěli od výhry k výhře. „Špatný start do sezony nelze spláchnout, ale tým, který sezonu začal, není týmem, kterým jsme nyní,“ řekl po utkání jeden z tahounů Bucks Damian Lillard.

V play off NBA Cupu postupně Milwaukee vyřadilo Orlando Magic a Atlantu Hawks, za kterou v semifinále na necelých pět minut nastoupil i jediný český basketbalista v NBA Vít Krejčí. Ve vyřazovací fázi Giannis explodoval. Za necelých 37 minut hry si ve třech zápasech připsal v průměru 31,7 bodu, 13,3 doskoků a 6,7 asistencí. Ve finále jeho forma gradovala.

Zápas to byl opatrný. Nízké skóre 97:81 pro Milwaukee hovoří za vše. Poraženým totálně odešla střelba. Vedoucí tým NBA střílel s úspěšností pouhých 34 procent. „Stříleli jsme špatně. Ale na to se nejde vymlouvat, protože v minulosti jsme vyhrávali i zápasy, kdy nám to střelecky nešlo,“ řekl autor 21 bodů Shai Gilgeous-Alexander.

Bucks prostě měli svého řeckého hrdinu z Olympu. Syn nigerijských přistěhovalců nadále potvrzuje, že je jedním z nejlepších Evropanů současnosti. Ve finále i při nízkém skóre zapsal triple double, což znamená, že hráč dosáhne v zápase alespoň 10 bodů, doskoků i asistencí. Giannis se zastavil na 26 bodech, 19 doskocích a 10 asistencích. Noc v Las Vegas byla jeho. Po zásluze se stal MVP.

Může to změnit život

„Když nastupujete k finálovému zápasu, nepřemýšlíte o MVP. Myslíte na to, že se snažíte vyhrát zápas. Když uděláte vše, co je potřeba, dostanete se do pozice, kdy můžete být úspěšní. Nevím, proč jsem dostal cenu MVP. Jsem šťastný, že jsem ji získal. Neberu to jako samozřejmost,“ pronesl Giannis a poukázal ještě na jeden zajímavý aspekt.

Výhra ve finále znamenala odměnu zhruba 514 tisíc dolarů (zhruba 12 milionů korun). Hráči na okraji soupisky mají dostat polovinu této částky. Pro některé jsou to i tak obrovské peníze. „Může to někomu změnit život,“ připomíná Giannis, který sám pochází z chudých poměrů a k velké kariéře se musel protloukat od píky.

„Vtipkovali jsme třeba o Liamu Robbinsovi. Řekl jsem mu, od prvního pohárového zápasu do toho půjdeme naplno a pořídíme ti dům v Iowě. Po každém utkání jsem se na něj otočil a říkám, hele, jsi o krok blíž svému domu,“ prozradil Giannis něco ze zákulisí a mířil právě na svého mladšího spoluhráče Robbinse, který je rodákem z Davenportu v Iowě. Za Bucks v této sezoně nastupuje jen sporadicky.

Zajímavostí taky je, že loni v prosinci se z premiérového úspěchu radovali Los Angeles Lakers. Křídelník Taurean Prince má tak na kontě už dva primáty v této nové soutěži, jelikož v minulé sezoně hrával právě v Lakers. Podobně je na tom asistent kouče Doca Riverse Darwin Ham. Také pro něj to byl druhý primát v NBA Cupu v úvodních dvou letech soutěže.

Na Giannisovu řeč, kdy vyzdvihl i finanční ocenění pro své kolegy, reagoval Lillard. „Myslím, že prostředí, ze kterého Giannis pochází a cesta, kterou urazil, aby se stal superhvězdou, ukazují, jaký je to člověk.“