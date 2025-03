Nejhorší trejd dějin v NBA?! Duo Brončič vládne, Dallas se rozpadl

„Díky, Nico,“ skandovali posměšně fanoušci basketbalistů Los Angeles Lakers, když se jejich tým utkal koncem února s Dallasem a zvítězil 107:99. Nico Harrison, generální manažer Mavericks, jim neopáčil: „Nemáte zač“. Možná i on už ale tuší, že spáchal jednu z největších hrubek v dějinách sportu, když vyměnil fenomenálního pětadvacetiletého Slovince Luku Dončiče do Hollywoodu.

Efekt trejdu snad nemohl být rychlejší a jasnější. Lakers od výměny vyhráli 12 ze 14 utkání a vystoupili z průměru mezi kandidáty na titul. Zato Dallasu, loňským finalistům, se zcela rozpadl tým a strachuje se o účast byť jen v předkole play off.

Basketbalová nálada ve dvou velkoměstech USA ležících od sebe 2000 kilometrů je teď jako den a noc. V Los Angeles chodí davy celebrit i běžných příznivců obdivovat souhru dua „Brončič“, čtyřicetiletého LeBrona Jamese a Dončiče.

Dva herně podobní borci rychle rozehnali pochyby, zda spolu mohou existovat na palubovce. Jejich chemie je skvělá. V noci proti New York Knicks vyhráli Lakers v prodloužení už osmý mač za sebou (113:109), když James s Dončičem nastříleli 63 bodů týmu a upevnili jeho pozici na druhém místě Západní konference.

To dvaatřicetiletý Anthony Davis, druhá hlavní postava výměny, odehrál v uniformě Mavericks 31 minut. Od té doby pauzíruje se zraněným břišním svalstvem a spekuluje se, že ho již klub v téhle sezoně nenasadí. Hlavní lídr Kyrie Irving si přetrhl zkřížený vaz v koleni a čeká ho dlouhá pauza, jež se protáhne až do významné části dalšího ročníku.

Má rád pivo a vodní dýmku...

A když už pomalu ve městě utichaly protesty kvůli Dončičovu trejdu, přišlo vedení Mavs s oznámením, že na příští sezonu zvedne ceny vstupenek o 9 procent. Konspirační teorie hlásající snahu klub vykořenit z Dallasu a připravit půdu pro stěhování do Las Vegas tak nabírají na síle. Zvlášť když se ani za víc než měsíc od výměny a po důkladném pátrání novinářů neobjevily pádnější argumenty pro Dončičův trejd než to, že má rád pivo a občas kouří vodní dýmku.

Slovincova životospráva jistě nebyla na poměry NBA příkladná, lidé mu blízcí teď ale tvrdí, že je po tvrdém kopanci motivovanější než dřív. „Probudili v něm zvíře,“ citovala stránka ESPN svůj zdroj. Dončič nebyl poprvé od nováčkovské sezony vybraný do zápasu All Star, týdenní pauzu strávil v mexickém Cabo San Lucas se snoubenkou a roční dcerou. A také s asistentem Lakers Scottem Brooksem, s nímž trénoval dvě hodiny denně na privátním hřišti a v hotelové posilovně zvedal činky.

A po pomalém střeleckém rozjezdu za Lakers už v posledních pěti zápasech průměruje 28,6 bodu, 6,8 doskoku a 10,4 asistence. Dlouhými pasy do brejku na Jamese plní highlighty zápasů, LeBron o patnáct let mladšího parťáka podporuje a vyzývá ho, aby hrál ještě víc s míčem a nezdráhal se působit jako lídr týmu. Server The Athletic jejich spojení popsal s pomocí ságy Hvězdných válek, v níž mistr Yoda naučí Luka Skywalkera svému umění.

Byť je tenhle proces teprve v rozpuku, už nyní jsou Lakers v očích bookmakerů čtvrtými největšími favority na titul za Oklahomou, Bostonem a Clevelandem. Ještě před měsícem přitom spadali do pouhého průměru.

Jak skandují fanoušci Lakers: „Díky, Nico…“