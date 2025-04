Krejčí znovu bez play off, ale… Překonal Zídka, posunul svá maxima a v NBA se etabloval

Byla to bitva s neúspěšným koncem. Atlanta doma v předkole play off NBA hraném na jediný zápas hostila Miami. V duelu o všechno ale Hawks, podobně jako tři dny zpět v Orlandu a loni proti Chicagu, neuspěli. O vítězi rozhodlo prodloužení a v něm tým z Floridy vyhrál 123:114. Český basketbalista Vít Krejčí nedostal příliš prostoru. Za osm minut hry si připsal doskok a dvě asistence. I přes rozpačitý konec sezony lze konstatovat, že se čtyřiadvacetiletý Čech za mořem slušně rozjel, i když se ani napočtvrté do vyřazovací části nepodívá.

Konec bez sladké tečky. Zatímco loni v postupové části play off před branami hlavní fáze Hawks nestačili na Chicago, letos měli hned dvě možnosti, jak se dostat dál. Tou první pohrdli neuváženě. V Orlandu se nedařilo prakticky nic a hlavní tahoun Trae Young byl dokonce vyloučen kvůli dvěma technickým chybám. Krejčího hvězdný spoluhráč dokonce hodil po rozhodčích míč.

Kdo čekal, že se basketbalisté Atlanty zmátoří, měl pravdu napůl. Doma proti Miami Heat celou základní hrací dobu byli horším týmem. Nejvýš se jejich manko vyšplhalo až na 17 bodů. Je tedy vlastně malým zázrakem, že díky ukázněnému výkonu ve čtvrté periodě urvali Young a spol. alespoň prodloužení. Jenže tam se zase probralo Miami. Hlavním hrdinou byl Tyler Herro s 30 body. Za domácí kontroval právě Young zastavený na 29 bodech a 11 asistencích.

V této fázi sezony se vlastně ukázalo, že pro kouče Quina Snydera není Krejčí jedním z prioritních hráčů pro důležité řežby. 82 zápasů základní části Atlanta bojovala o play off, ale poslední dva zápasy se prostě nepovedly. Krejčí na tom zase tak valný podíl nemá. Dohromady proti Orlandu a Miami odehrál necelých patnáct minut bez bodu a vystřelil jedinkrát. Miami se tak raduje z šestého postupu do play off v řadě, přitom muselo vyhrát dva předkolové duely. Ve čtvrtfinále Heat vyzvou nejlepší tým Východní konference Cleveland.

I když v předkole dostávali z Krejčího pohledu prostor jiní, lze konstatovat, že se čtyřiadvacetiletý rodák ze Strakonic v NBA etabloval. Celkem odehrál 57 utkání a jeho průměry už mají slušné parametry. Hrával přes dvacet minut na zápas a zaznamenával 7, 2 bodu, 2, 7 doskoku a 2, 6 asistence. Jeho čtvrtý rok mezi zámořskou elitou tak byl nejlepší. Přitom jej už tradičně zbrzdilo i zranění.

Může překonat i Veselého

Právě naplněná marodka ale byla v určité fázi sezony Krejčího pomocníkem. Trenér Snyder pracoval s lazaretem, kdy mu chyběla řada hráčů, a to byla šance pro českého reprezentanta, který jí nepohrdnul, byť i Krejčí několik zápasů vynechal. V listopadu laboroval se stehenním svalem. Větší problém bylo poranění zad v únoru, kdy ho nepěkně dohrál v zápase s Orlandem Jonathan Isaac. I tak si ale celkově za sezonu 2024/25 připsal několik milníků.

Začátek ročníku měl pozvolný, ale postupně se dostával i do základní pětky. Sezonu Krejčí zakončil s osmnácti zápasy, kdy dal deset a více bodů. Jeho osobním maximem v NBA je dvacet bodů z lednového zápasu s Houstonem. Hawks padli 94:117 a Krejčí byl nejlepším střelcem svého týmu. Dokonce si v již uplynulém ročníku připsal svůj dosud jediný double-double. V únoru proti Milwaukee zaznamenal jedenáct bodů a deset doskoků.

Možná ještě zajímavější je pak ukazatel, kolikrát se Krejčí objevil v základní pětce Atlanty. Stalo se tak v šestnácti případech. Podpořil tak svou novou smlouvu na čtyři roky, kterou podepsal loni v létě s celkovým příjmem deset milionů dolarů.

Závěr sezony přinesl určité otazníky, protože asi kdekdo čekal, že Krejčí se ohřeje na palubovce v zápasech s Orlandem a Miami déle. I tak je to ale velký posun pro pátého Čecha v historii NBA, když si vzpomeneme, že byly okamžiky, kdy se více rýsoval jeho návrat do Evropy. Z Atlanty navíc v roce 2023 odešel do Minnesoty, kde se však neuchytil a putoval zpět k Hawks.

Krejčí se nyní zastavil na 138 utkáních v NBA. Všechny odehrál v základní části. Na play off si bude muset počkat. Může ho hřát alespoň jiná věc. Letos překonal v počtu startů v nejprestižnější lize světa prvního Čecha mezi elitou Jiřího Zídka mladšího. Ten se zastavil na 135 startech. Pokud se Krejčímu vyhnou zranění, příští sezonu může překonat Jana Veselého (162 startů). Dvojice Jiří Welsch (247) a Tomáš Satoranský (388) jsou ale přece jen daleko.